Oliedom: heetgebakerde middenvelder stormt kleedkamer uit en pakt direct wéér rood

03 februari 2020

06u30

Bron: AD.nl 0 Time-out De Spaanse middenvelder Cristóbal (35) vervulde gistermiddag de hoofdrol in een uiterst merkwaardig incident op de Spaanse velden. De ervaren speler van CF Fuenlabrada kreeg in duel met FC Girona een rode kaart na een werkelijk oliedomme actie.

De wedstrijd op het tweede Spaanse niveau werd gespeeld op het scherp van de snee. In totaal trok scheidsrechter Isidro Diaz de Mera liefst tien kaarten. Veruit de meest opvallende prent gaf de ref van dienst na 72 minuten.



Fuenlabrada-middenvelder Cristóbal ging wat lomp een duel aan met Álex Granell waarna Diaz de Mera hem van het veld stuurde. Cristóbal droop af en zocht de kleedkamer op. Op advies van de VAR bekeek de scheidsrechter de videobeelden en kwam hij tot het inzicht dat een gele kaart beter op z'n plaats was voor de overtreding. Cristóbal werd uit de kleedkamer gehaald zodat hij de wedstrijd alsnog kon vervolgen.



Die vlieger ging wonderwel niet op. De opgefokte Cristóbal wilde nog wel even een woordje wisselen met Granell. Na wat onvriendelijke gebaartjes stonden beide kemphanen direct met de hoofden tegen elkaar. Arbiter Diaz de Mera voelde zich genoodzaakt het tweetal op de bon te slingeren waardoor Cristóbal dankzij een tweede gele kaart alsnog kon gaan douchen.



Pour la petite histoire: het duel eindigde in een 0-1 zege voor Girona dankzij een treffer van Uruguyaan Christian Stuani.