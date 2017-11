Oeps! Lionel Messi loopt een blauwtje en neemt Argentijnse voetbalcollega aan voor een fan DMM

09u07

Bron: Daily Mail 0 Time-out Animo in het Argentijnse voetbalkamp. De 'Albiceleste' vertoeft momenteel in Moskou om de vriendschappelijke interland tegen Rusland voor te bereiden en net daar nam Lionel Messi een van zijn collega-voetballers voor een fan. "Ik dacht dat hij gewoon een supporter was."

RV Lionel Messi met 'fan' Driussi.

Met zijn 21 lentes is Zenit-speler Sébastian Driussi allesbehalve een gevestigde waarde in de voetbalwereld. De jonge aanvaller kwam in het Argentijnse teamhotel in Moskou even zijn collega's opzoeken en maakte van die nood een deugd om enkele foto's te maken met zijn landgenoten bij de nationale ploeg.

Driussi ging ook met een nietsvermoedende Lionel Messi op de foto. De Argentijnse voetbalgod was zich van geen kwaad bewust en nam Driussi prompt voor een voetbalfan. "Toen hij me om een foto vroeg, dacht ik dat hij een van die typische jongens was die altijd om een kiekje staat te wachten. Toen ik de foto zag op Instagram herkende ik hem plots."

"Uiteraard weet ik wie hij is. Ik heb mijn excuses snel overgemaakt aan zijn adres. Driussi en ik stonden vroeger nog in contact met elkaar. We hebben zelfs dezelfde tattoo-maker."

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi Een foto die is geplaatst door null (@) op 07 nov 2017 om 12:47 CET

