Odoi over actie waarmee hij de wereld rondging: "Ze dachten dat ze Ronaldinho hadden gekocht" MVS

26 april 2018

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Time-out Denis Odoi (29) is met zijn ploeg Fulham nog in de running om te promoveren naar de Premier League. Odoi, die omgeschoold is tot centrale verdediger, is een vaste waarde bij ' The Cottagers' en dat zijn avontuur op Craven Cottage een succes zou worden, werd eigenlijk al duidelijk in zijn eerste competitiematch.

Tegen Newcastle United, controleerde de Leuvenaar een lange bal met de rug, en passeerde hij in een beweging zijn tegenstander. Een actie die de wereld rondging en Odoi is zijn kunststukje natuurlijk nog niet vergeten. "Ze dachten dat ze Ronaldinho hadden gekocht. (lacht) Dat bleek even niet zo te zijn. Ik had meteen bepaalde verwachtingen gecreëerd. Achteraf gezien had ik dat trucje misschien beter nu pas gedaan."

Bekijk hieronder nog eens de knappe actie van Odoi: