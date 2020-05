Nu is het nieuwe lief van Neuer, een ‘lookalike’ (19) van zijn ex, een thema: en of hij blij zal zijn met herstart Bundesliga ODBS

07 mei 2020

12u09

Bron: Bunte 1 Time Out Een speler in het bijzonder die blij zal zijn dat de Bundesliga op 15 mei hervat, is Manuel Neuer. Haast geen dag ging er in de Duitse ‘lockdown light’ voorbij, of de doelman van Bayern München haalde de (sensatie)pers. Na wekenlange geruchten over zijn contractsituatie en daarvoor de hetze met Ter Stegen, prijkt hij vandaag op de voorpagina’s met zijn privéleven. Neuer (34) zou zijn vrouw, die onlangs van hem scheidde na een huwelijk van drie jaar, ingewisseld hebben voor een ‘lookalike’ van 19 jaar.

Anika Basel heet het meisje, weet het magazine ‘Bunte’. Een blondine die studeert aan een mode-academie in München en de zus is van handbalspeler Christopher. Hij speelt voor de Duitse eersteklasser HC Erlangen en ook Anika speelt handbal, bij tweedeklasser SG H2Ku Herrenberg. Maar wat de pers vooral opvalt, is dat Anika als twee druppels water gelijkt op Neuers ex-vrouw Nina Weiss. Het nieuws dat zij opnieuw richting Berlijn is getrokken na een huwelijk van drie jaar, raakte eind januari bekend. Begin april verloor Nina ook nog eens haar vader Alfred (70). Nog volgens 'Bunte’ is Anika meer dan geregeld te vinden in Neuers villa in München en heeft hij haar al voorgesteld aan zijn moeder Marita. Sinds maart zouden ze elkaar kennen.

Haast de hele maand april was Neuer, wiens contract bij Bayern in 2021 afloopt, hét hoofdthema in de Duitse sportkranten. Dat hij alleen voor vijf jaar wil bijtekenen, dat de Duitse recordkampioen slechts twee jaar wil, dat hij maar liefst 20 miljoen euro per jaar wil verdienen en dat Manchester City en Chelsea de situatie nauwlettend in de gaten houden. Als klap op de vuurpijl haalde Neuer uit naar de Duitse Rekordmeister. Hij vindt het niet kunnen dat ze naar de buitenwereld lekken. “Dit ken ik niet van Bayern, dat is duidelijk. Waar ik van baal, is dat ik alle gesprekken met de bepalende mensen in vertrouwen heb gevoerd”, stelde hij. “Er kwam in het verleden nooit iets naar buiten, maar nu worden er in de media steeds dingen gemeld die niets eens kloppen. Natuurlijk stoort mij dat, want ik ben altijd loyaal geweest. Ik ben alleen maar uit op een win-win contract.”

Bayern haalde inmiddels als Duitse belofteninternational Alexander Nübel bij Schalke 04 weg. Een overstap die Neuer in 2011 zelf maakte. Negen jaar later heeft hij een Champions League, zeven landstitels en een WK-triomf op het palmares.

Eind vorig jaar smulden ze bij onze oosterburen ook al van de opgeklopte ruzie tussen Neuer en Marc-André ter Stegen, FC Barcelona-keeper en zijn concurrent bij de Duitse nationale ploeg. Een strijd die Neuer in zijn voordeel beslecht. Maar toen ter Stegen in de media zei dat hij het daar best moeilijk mee had, zei Neuer na een recente EK-kwalificatiematch in Noord-Ierland dat hij dat getuigen vond van een gebrek aan respect.

Dat de Bundesliga dus maar snel begint. En mag blijven duren. Daartoe deed Neuer gisteren een opvallende oproep tot gehoorzaamheid naar zijn collega’s toe. “Wij als profvoetballers dragen de verantwoordelijkheid voor onze beroepsgroep. Het moet duidelijk zijn dat het nu op ons aankomt”, schreef de doelman in een gastbijdrage in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens Neuer is de afgesproken medische aanpak van de Duitse profliga (DFL) het hoogst haalbare. “Het is nu aan eenieder bij de clubs en in zijn omgeving dit gedisciplineerd uit te voeren.” Neuer waarschuwde daarnaast dat “bij een afgelasting van het seizoen de Bundesliga zoals we die nu kennen, niet meer zal bestaan.”

Maatschappelijke voorbeelden

De profvoetballers dragen daarom volgens de aanvoerder van de ‘Mannschaft’ de verantwoordelijkheid voor alle clubs, voor tienduizenden arbeidsplaatsen in verschillende branches en “niet in het minste voor alle fans voor wie voetbal een belangrijk deel van hun leven is”. “We waren de lievelingen van een hele natie toen we op 13 juli 2014 wereldkampioen werden in Maracanã in Rio de Janeiro, nu moeten we een ander shirt dragen, dat van maatschappelijke voorbeelden.”

De eerstvolgende 26ste speeldag in de Bundesliga:

Düsseldorf - Paderborn

Dortmund - Schalke

Leipzig - Freiburg

Hoffenheim - Hertha

Köln - Mainz

Union - Bayern

Eintracht - Gladbach

Augsburg - Wolfsburg

Bremen - Leverkusen

