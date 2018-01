Nu al de nieuwste voetbalsensatie in de States, met wijlen broer Nick altijd in haar hart: maak kennis met Abby Elinsky Hans Op de Beeck

24 januari 2018

07u00 0 Time-out Weinig waarschijnlijk dat Donald Trump het zal bevallen, maar de Verenigde Staten is wel het land waar het USWNT populairder is dan het USMNT. Het nationale 'soccer' mannenteam in de schaduw van dat van de vrouwen. Zij rijgen de successen en titels aan elkaar, terwijl speelsters als Mia Hamm, Hope Solo of Alex Morgan een vedettestatus bereikt hebben. De volgende die getipt wordt in dat rijtje: Abby Elinsky.

Het straffe eraan: voor Elinsky (21) moet het nog allemaal beginnen. Vorige week gedraft door de Houston Dash, club uit de National Women's Soccer League, als sterspeelster van de 'Tar Heels', de bijnaam waarmee de sportievelingen op de universiteit van North Carolina door het leven gaan. Elinsky was niet eens een top-pick: als "dynamisch en polyvalent" omschreven was ze pas het nummer dertig in de draft. Maar na het seizoen 2013-14 wel verkozen tot 'Player of the Year' in haar thuisstaat Ohio, MVP (Most Valuable Player) van de jongste finalewedstrijden in de ACC, de All-Atlantic Coast Conference en ook goed voor een prestigieuze award van het NSCAA, een organisatie van Amerikaanse voetbalcoaches. Geprezen door gewezen Amerikaans bondscoach Aly Wagner, ook. Zo zegt die: "Straf hoeveel topspeelsters door Anson Dorrance (trainer van North Carolina, nvdr) gelanceerd zijn. Maar zij zegt me dat Elinsky de meest competitieve is die ze ooit gezien heeft. Dat wil iets zeggen over het vuur dat ze in haar heeft." (lees hieronder verder)

Dat vuur ongetwijfeld aangewakkerd nadat het noodlot toesloeg. Haar drie jaar oudere broer Nick was net als zij op jonge leeftijd het ouderlijke huis uit getrokken, waar hun vader hen als gevierd en olympisch worstelaar hen een strenge opvoeding had meegegeven. Maar terwijl het voor Abby richting unief ging, trok Nick als rasechte waterrat naar Florida. Om 's morgens op zijn surfboard te staan, om te genieten van het leven. Tot 2 oktober van vorig jaar en Nick op de achterbank van een wagen bij een auto-ongeluk in Orlando om het leven kwam. Haar grote broer, haar idool, was ze plotsklaps kwijt.

"Ik geloof niet dat tijd zo'n wonden heelt", zei ze daarover. "Dat zeggen veel mensen, maar ik weet het nog zo niet. Hoe meer tijd er overheen gaat, hoe harder ik hem mis of hoe harder ik ernaar verlang dingen met hem te doen. En er zullen nog veel momenten komen dat ik het moeilijk ga hebben, zoals wanneer ik ga trouwen of een gezin starten. Dat zijn toch dingen waarvan ik gehoopt had het op ongeveer hetzelfde moment als hij te kunnen doen." (lees hieronder verder)

Het hele team van North Carolina woonde de uitvaartceremonie van Nick in Ohio bij, vlak voor ze doorreisden naar Indiana voor een wedstrijd tegen Notre Dame. Met alleen haar ouders maakte Abby de trip. Niet om te spelen, wel om te beseffen dat ze haar sport niet mocht opgeven. In plaats van met papa en mama terug te keren, stapte ze op de bus met haar ploegmaats. Dit zou Nick zijn 'little sis' het liefst zien doen hebben, besefte ze. Gesterkt om de profdroom in Houston waar te maken. Zoals haar favoriete voetballer, Real Madrid-verdediger Sergio Ramos. En, wie weet, ooit te schitteren voor het USWNT.

