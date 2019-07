Noorse team kritisch over schaars geklede dansbabes in WK beachvolleybal Bart Fieremans

03 juli 2019

16u29 0 Time-Out Het Noorse beachvolleybalteam vindt de dansende vrouwen in bikini tijdens de setpauzes op het WK in Hamburg deze week niet meer van deze tijd: “We zijn in 2019. Dit geeft een volledig fout signaal”, vindt de Noorse assistenttrainer Jetmund Berntsen.

Berntsen zegt dat het Noorse team de thematiek van de schaars geklede ‘beachgirls’ al bij andere toernooien aangekaart heeft. “Het is zo ouderwets. Ik begrijp de zin ervan niet. Ze kunnen zelfs niet eens goed dansen”, zegt Berntsen in de Noorse krant Aftenposten. Merita Berntsen Mol, de vice-Europees kampioen van 1995 en moeder van het huidige nummer één ter wereld Anders Mol, onderschrijft de kritiek van Berntsen: “We zouden het punt met die danseressen al gepasseerd moeten zijn. We leven in 2019. Met de vele gevallen van ‘#MeToo’ en de discriminatie van vrouwen vind ik dit volledig fout.”

De wereldvolleybalbond FIVB ziet evenwel geen graten in de inzet van volley-cheerleaders in bikini: “Het is veeleer modern. Sinds 2004 is deze vorm van entertainment gebruikelijk”, zo staat persvoorlichter Tim Simmons in Aftenposten geciteerd.

Meer over sport

sportdiscipline