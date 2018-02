Noors skiteam verstrikt in neonazirel door Vikingsymbool op truien Redactie

05 februari 2018

Bron: De Morgen 7 Time-out Het Noorse alpineskiteam bevindt zich, kort voor de start van de Olympische Winterspelen, in het oog van een storm. De reden: Het Noorse alpineskiteam bevindt zich, kort voor de start van de Olympische Winterspelen, in het oog van een storm. De reden: een symbool op hun uniformtrui dat gelinkt is aan het neonazisme

Met de Winterspelen in aantocht houdt het Noorse alpineskiteam er een strak trainingsregime op na: dagelijks staan er slaloms, gewichtstrainingen en ijsbaden op het programma. Het kiezen van een uniformtrui zou in vergelijking daarmee een gemakkelijke opdracht moeten zijn. Maar net die truien baren het team momenteel de meeste zorgen.

De truien zijn ontworpen in het thema van de Vikingcultuur, die momenteel een hernieuwde publieke interesse kent. De kleding is tegelijk een hommage aan het team, dat de bijnaam Attacking Vikings heeft.

Norway fights back as an extreme-right group uses the same symbol featured on the alpine ski team's sweater. “It took decades after World War II before we could start using Viking symbols with pride again.” https://t.co/OpWV8EjLSb NYT Sports(@ NYTSports) link

Op de trui staat een symbool dat gekend is als de Tyr-rune of teiwaz. In de Noorse cultuur wordt het symbool in verband gebracht met de god Tyr. De geschiedkundige betekenis is onduidelijk, maar de vorm van het teken doet denken aan een pijl of een speer en wordt door sommigen gezien als een symbool van mannelijke kracht.

Maar de aanwezigheid van het symbool op de truien doet in Noorwegen alarmbellen rinkelen. De teiwaz wordt immers als symbool gebruikt door een kleine, maar extreme en mogelijk gewelddadige neonazigroep, de Nordic Resistance Movement.

Het voorbije jaar hebben leden van de groep acties gehouden aan synagogen en op pleinen in Noorwegen en Zweden. Een van de slogans van de bende, 'Enough is enough', dook vorig jaar zelfs op op een trommel in de nationalistische betoging in Charlottesville in de Verenigde Staten.

