Nog geen rijbewijs, maar turnster Nina Derwael krijgt wel al auto voor achttiende verjaardag

26 maart 2018

19u51

Bron: Gymfed, Sporza 14

Feest ten huize Derwael. Turnster Nina Derwael, die vorige week nog in actie kwam op de wereldbekermanche artistieke gymnastiek in Doha, viert vandaag haar achttiende verjaardag. En Derwael kreeg een cadeau dat ze niet snel zal vergeten. Sponsor NAM Garage schonk de turnster een auto, al moet de Limburgse wel nog even wachten om ermee te kunnen rijden. "Mijn theoretisch rijbewijs heb ik al op zak, maar mijn praktijkexamen moet ik nog afleggen", vertelt ze bij Sporza.

