Nog even poseren voor de Clásico: Ronaldo showt voor het eerst voltallig gezin

Ronaldo toont zijn vier kinderen

Het zijn drukke tijden voor Cristiano Ronaldo. De vijfvoudige Gouden Balwinnaar is net terug van het WK voor clubteams en zaterdag wacht hem al de belangrijke Clásico tegen FC Barcelona. Dat de ster van Real Madrid intussen ook thuis zijn handen vol heeft, bewijst het kiekje dat hij gisteren postte op Instagram.

Daarop poseert hij voor het eerst samen met alle vier zijn kinderen. Ronaldo en diens 7-jarige zoon Cristiano Junior houden de tweeling Mateo en Eva vast, die in juni door een draagmoeder op de wereld werden gezet. Rechts op de foto houdt zijn vriendin Georgina Rodríguez de jongste Alana op de schoot, het eerste kind van hen beiden dat in november het levenslicht zag.

Wie de moeder is van Cristiano Junior, is tot op heden niet bekend en daar zal vermoedelijk niet snel verandering in komen.

