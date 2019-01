Nog altijd een absolute topper in het strandvoetbal: Ronaldinho pakt uit met heerlijke hattrick ODBS

30 januari 2019

Ronaldinho is dezer dagen naar verluidt failliet, maar mochten ze hem vijf euro geven voor elk hoogstandje waarmee hij tijdens het strandvoetbal uitpakt, zou de Braziliaan weer snel een rijk man zijn. De legendarische ex-voetballer van onder andere FC Barcelona, is nog wel warm te maken voor gelegenheidswedstrijden. En al zeker als die plaatsvinden op het strand in Rio, een van de favoriete habitats van de Ronaldinho (38).

Muita alegria em participar da despedida desse craque, um irmão que a vida me deu. Feliz demais em jogar com esse monstro do beach soccer! Obrigado pelo convite Jorginho! 🤙🏾 pic.twitter.com/9zoHVNBrfi Ronaldinho Gaúcho(@ 10Ronaldinho) link

Tijdens een partij om het laatste optreden in het zand van de 44-jarige Jorginho te eren, pakte ‘Dinho’ uit met een hattrick om duimen en vingers van af te likken. De Japanners gingen met 11-4 onderuit tegen Brazilië. Jorginho sluit zijn carrière af met 315 goals in 303 wedstrijden voor de 'Goddelijke Kanaries’ van het strand, alleen Nenem en Junior Negao deden nog beter. Na de match wisselden Jorginho en Ronaldinho hun iconisch nummer 10-shirt.

