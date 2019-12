Nieuwe wagens voor Courtois en revaliderende Hazard, die voor een van ‘goedkopere’ Audi’s kiest NVE

16 december 2019

16u36

Bron: realmadrid.com 0 Time-Out Kerstmis valt een weekje vroeger bij Real Madrid dit jaar. De spelers van het eerste elftal kregen nieuwe wagens van hun sponsor Audi. Eden Hazard koos voor een Q8, Courtois kreeg een RS3. Real verspreidde ook beelden van Hazard die zich uitleeft in de fitness.

De spelers en staf van Real Madrid kregen vandaag een nieuwe auto van hun sponsor. Onder meer Zidane, Kroos, Marcelo, Benzema en de Belgen poseerden met hun nieuwste aanwinst. Iedereen mocht zijn eigen model kiezen.

De wagens? Zidane koos net als Courtois voor een Audi RS3, goed voor een basisprijs van 72.273 euro, die nog kan oplopen door extra opties. Aanvoerder Sergio Ramos koos voor een A8, met een waarde van een slordige 75.132 euro. De basisprijs van de Q8 van Hazard is 61.145 euro, daarmee één van de goedkopere auto’s in Madrid. De opvallendste auto’s waren die van Varane en Asensio: de Fransman koos voor een knalrode Audi e-tron (84.100 euro), de Spanjaard een A7 (72.090 euro) in dezelfde kleur.

Hazard in de fitness

Eden Hazard herstelt goed van zijn blessure. Hij staat nog niet op het veld, maar in de fitness werkt hij aan zijn comeback. Onder toeziend oog van de medische staf proberen ze hem zo snel mogelijk terug klaar te stomen. Hazard wandelt ondertussen al zonder krukken, al mankt hij nog een beetje. Hij herstelt van een voetblessure na de wilde ingreep van Thomas Meunier enkele weken geleden.

Het doel is om hem aan de aftrap te krijgen voor de wedstrijd van 8 januari, in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Valencia. Dat zal nipt worden, want er wordt verwacht dat hij dit jaar nog geen trainingen met het team zal kunnen afleggen. De Clásico van nu woensdag komt uiteraard te vroeg voor Hazard.