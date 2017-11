Nieuw verzetje Bouchard loopt niet van een leien dakje: "Dit is zo dramatisch" Redactie

Het loopt niet enkel op het tenniscourt fout voor Eugenie Bouchard, ook tijdens haar vakantietrip naar Florida gaat het de Canadese niet voor de wind. De ravissante tennisster - gezakt naar een 81ste plek op de WTA-ranking - waagde zich op aan een potje wakeboarding. Niet het beste idee, Bouchard smakte immers met een stevige tuimelperte in het water. "Deze val is zo dramatisch", schreef ze bij haar video op Instagram. Toch maar beter in het zonnetje blijven liggen, Eugenie?

The fall at the end is SO dramatic lol Een foto die is geplaatst door Genie Bouchard (@geniebouchard) op 08 nov 2017 om 21:31 CET

