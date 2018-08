Nieuw hoofdstuk in lijvig fratsenboek van Kyrgios: Australisch 'enfant terrible' verliest set met opzet nadat hij het niet eens is met umpire TLB

16 augustus 2018

18u38

Bron: 20minutes 3 Time-out Het minste wat je van Nick Kyrgios (ATP 18) kan zeggen, is dat hij ervoor zorgt dat een tennismatch nooit saai is wanneer hij op de baan staat. Dat weten ze nu ook in Cincinnati. Nadat het 23-jarige Australische 'enfant terrible' eerder deze week zijn tennisschoenen vergat voor zijn match tegen kwalificatiespeler Denis Kudla (ATP 77), stelde Kyrgios ook tegen Borna Coric (ATP 21) niet teleur.

Kyrgios begon goed aan zijn derderondepartij op het hardcourt in Cincinnati tegen de 21-jarige Coric. De man uit Canberra won de eerste set met 7-6, maar in het tweede bedrijf nam Coric de bovenhand. En dat zinde Kyrgios niet.

De frustraties stapelden zich op en de stoelscheidsrechter stak het vuur bij 0-3 helemaal aan de lont. De umpire gaf een winner van Coric in, terwijl Kyrgios hem duidelijk naast de lijn zag belanden. De technologie kon geen uitsluitsel bieden, omdat de baan niet voorzien was van een Hawk-Eye-systeem. En dus bleef de umpire bij zijn beslissing, tot frustratie van Kyrgios.

Hij mepte eerst een bal het stadion uit - dat leverde hem al een strafpunt op - en richtte zich dan tot zijn entourage. "Ik ga niet blijven spelen terwijl de umpire me liever ziet verliezen", stelde de Australiër. "Dergelijke zaken gebeuren elke keer als hij mijn wedstrijden leidt. Waar vinden ze die mensen toch?" Kyrgios beloofde de tweede set met opzet te verliezen en hield ook woord: Coric haalde het met 0-6.

Maar zegezeker was de Kroaat niet. In de derde en beslissende set sloeg Kyrios' motor wél weer aan en hij nam relatief eenvoudig de bovenhand: 6-3. In de volgende ronde wacht de Argentijnse reus Juan-Martin Del Potro, benieuwd welke frats Kyrgios voor die partij in huis zal hebben...

