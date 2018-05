Niet voor gevoelige kijkers: plots wappert arm van deze MMA'er alle richtingen uit GVS

06 mei 2018

09u05 0 Time-out Jerome Rivera schrok zich wellicht een hoedje toen zijn rechterarm plots alle richtingen uitsloeg. Amper 40 seconden was zijn MMA-kamp in de vlieggewichten tegen Brandon Royval ver wanneer hij in allerijl naar de kant liep.

Niet door een rake slag van zijn opponent, wél door simpelweg zijn arm tegen de randen van de kooi te duwen schoot de elleboog van Jerome Rivera uit de kom. Zijn arm bengelde levenloos alle richtingen uit. De 23-jarige MMA'er liep in volle paniek naar de kant en hoewel ze in het wereldje wel wat gewoon zijn kon ook de aanwezige meute in het Amerikaanse Colorado de kwetsure amper aanschouwen.

Helaas voor de onfortuinlijke Rivera had Royval het onheil niet meteen in de smiezen en trakteerde hij zijn tegenstrever nog op een extra hoofdtrap. De jonge vechter smakte tegen de grond en was volledig van de kaart, waarna de scheidsrechter ingreep en het duel stopzette. Niet voor gevoelige kijkers...

😮😮😮 #LFA39 Jerome Rivera’s arm gets dislocated. #jeromerivera pic.twitter.com/lLfXgjcbI6 Centerline MMA(@ Centerline_MMA) link

Well this just happened at #LFA39... 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT AXS TV Fights(@ AXSTVFights) link

Golovkin verdedigt zijn titels met succes tegen Martyrosian

De Kazak Gennady Golovkin heeft in Carson (California) met succes zijn WBA-, WBC- en IBF-titel bij de middengewichten verdedigd. Zijn tegenstander, de Amerikaan Vanes Martyrosian, ging KO in de tweede ronde.

Voor de 36-jarige Golovkin was het de 38ste overwinning, de 34ste voor het einde van de partij. Hij verloor nog nooit in zijn carrière en speelde één keer gelijk. De Kazak evenaart met zijn zege het record van twintig succesvolle verdedigingen van zijn wereldtitel bij de middengewichten van de Amerikaan Bernard Hopkins.

Golovkin, bijgenaamd "GGG", besliste de partij in Carson één minuut en achttien seconden voor het einde van de tweede ronde.

Voor Martyrosian is het de vierde nederlaag tegenover 36 zeges. De Amerikaan had sinds mei 2016 niet meer in de ring gestaan. Het grootste deel van zijn carrière vocht hij bij de superwelters.

Golovkin moest in eerste instantie boksen tegen de Mexicaan Saul Alvarez, die in september vorig jaar zijn zegereeks stopzette door een controversieel gelijkspel te behalen in Las Vegas. Maar Alvarez zit momenteel een schorsing van zes maanden uit na een positieve dopingtest op clenbuterol in februari.