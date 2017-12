Niet enkel een ster op het veld: hoe Cristiano Ronaldo zijn oudere broer van een volledige teloorgang redde Glenn Van Snick

11u14

Bron: The Sun 0 Photonews / Instagram Cristiano Time-out Een omvangrijke kroost, een luxueus leventje en de beste voetballer van deze planeet. Cristiano Ronaldo lijkt hét perfecte leventje te leiden. Toch kampte de Portugees tot voor kort met één hartzeer: de problematische drank- en drugsituatie van zijn tien jaar oudere broer. Een doorn in het oog, dus deed de Real-ster er alles aan om Hugo Aveiro van de totale ondergang te redden. Met succes.

De ellende ten huize familie Ronaldo begon toen de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal amper zeven jaar oud was. Grote broer Hugo was op dat moment zeventien lentes jong en besloot met school te kappen. Hij ging aan de slag in een aluminiumbedrijf, maar dat was de start van een hoop miserie, waarin vooral vader Dinis een grote rol speelde. Op dat moment kampte de man immers met een serieus alcoholprobleem, waar Cristiano en Hugo elk op een verschillende manier mee omsprongen. De jongste kreeg een aversie tegenover het goedje, voor de oudste was het een middel om alle problemen te vergeten.



Problemen, want die waren er wel in het leven van Hugo. Snel bleek er voor Cristiano een wondermooie voetbalcarrière te wachten, terwijl dat voor de oudste van de kroost een verre droom bleef. In de schaduw van Cristiano - die al op twaalfjarige leeftijd naar Lissabon vertrok - zat er voor hem niet veel meer op dan in de fabriek en later als schilder een voor hem troosteloos leventje te leiden. Tussendoor voetbalde hij wat op straat, maar denkend aan de status die Cristiano intussen opbouwde, was het niet meteen de levensstijl waarop hij had gehoopt.

Photonews Cristiano met Hugo en zijn twee zussen.

Leverfalen

"Hugo was wel een goede voetballer, maar helemaal niet te vergelijken met het niveau waarop Ronaldo speelde", verklaart Carlos Pereira, voorzitter van de Portugese voetbalclub C.S. Maritimo en kind aan huis bij de familie. "Dat zorgde ervoor dat hij het slechte pad opging en begon te drinken. Cristiano had ook het slechte voorbeeld van zijn vader gekend, maar kwam snel in een wereld waar er enorm veel structuur was. Twee totaal verschillende situaties, die er elk voor zorgden dat ze op een andere wijze in het leven gingen staan."

Toen Cristiano twintig jaar was, steeg de onheil naar een nieuw niveau. Papa Dinis bekocht zijn alcoholprobleem met een acuut leverfalen. Ronaldo - toen al zeer sceptisch tegenover drank - besefte nu nóg meer wat het brouwsel met een mens kan doen en zwoer nooit meer te drinken in het belang van zijn profcarrière. "Natuurlijk deed de dood van mijn vader pijn, maar het zorgde voor extra motivatie om alles uit mijn loopbaan te halen. Ik wilde een andere weg uitslaan dan mijn vader en broer. Tonen dat het ook anders kon", vertelde de Real-vedette enkele jaren geleden over het overlijden van zijn vader.

EPA Cristiano met zijn zoontje, mama en oudere broer.

520 euro per maand

Een gedachte die Hugo niet kon opbrengen. Het leven van de man liep volledig uit de hand. Werken deed ie al lang niet meer, zijn dagdagelijkse taken bestonden enkel nog uit wat voetballen op een pleintje en het verorberen van drank en drugs. Hij zocht steeds meer de bendes in zijn wijk op en ging zelfs stelen om de verboden middelen te kunnen bekostigen. Met andere woorden: Hugo werd steeds meer een kopie van zijn vader. Dolores zag het probleem en stuurde haar zoon naar een ontwenningskliniek, maar kon met een loon van amper 520 euro per maand de zorgen niet lang betalen. Hugo verviel opnieuw in zijn slechte gewoonten. Tot Cristiano te hulp schoot.

"Hij was nog zo jong maar hij verdiende zoveel meer dan mij", aldus Dolores. "Plots stond hij aan mijn deur met een hoop geld voor de behandeling van zijn grotere broer. Er is geen twijfel mogelijk dat hij het leven van Hugo heeft gered. Als Cristiano geen voetballer was geworden, was het helemaal anders gelopen."

Maar niet enkel met de duiten, ook emotioneel nam Cristiano zijn broer op sleeptouw. Na de gewonnen Champions League-finale tegen stadsgenoot Atlético in 2014 viel 'CR7' in de armen van zijn oudere broer. Achteraf bleek dat de twee een pact hadden afgesloten. Als Cristiano met Real het kampioenenbal op zijn naam schreef, zou Hugo voorgoed stoppen met drinken. "Ik heb mijn deel van het pact vervuld, nu is het aan jou om te stoppen met drinken", waren de woorden die Cristiano tijdens de omhelzing in het oor van Hugo fluisterde.

Hugo hield woord, waarna Cristiano zijn oudere broer nog meer ging bijstaan. Zo goed als elke vakantie die hij sindsdien boekte, was met Hugo aan zijn zij. De twee zijn zo goed als onafscheidelijk, waardoor de oudste broer beetje bij beetje opnieuw vat kreeg op zijn leven. Intussen is de 42-jarige man volledig clean en ook zijn alcoholconsumptie is flink gedaald. Bovendien heeft hij nu iets om handen. Hij leidt immers het 'CR7' museum in het Portugese Madeira. Tot de koop toe was hij gisteren aanwezig op de ceremonie van de Gouden Bal, waarna een flink feestje losbarstte met de hele familie. Toch het volmaakte leventje voor Cristiano?

Gregorio Cunha Hugo Aveiro posteert trots in het museum van zijn grote broer.

