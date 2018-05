Niet Cristiano Ronaldo maar 'Ninja' is nu de meest populaire sportster ter wereld (en ook al heeft hij geregeld gek haar, het is niet Nainggolan) Hans Op de Beeck

11 mei 2018

08u00 0 Time-out Cristiano Ronaldo is niet langer de atleet met het grootste profiel op de sociale media. De Portugese superster van Real Madrid moet zijn plaats afstaan aan Tyler 'Ninja' Blevins, iemand die nota bene quasi een hele dag op zijn stoel zit. Blevins is een 26-jarige Amerikaanse professionele gamer die sinds kort wereldbekendheid geniet dankzij het mateloos populaire Fortnite Battle Royal.

De E-sporter is pas de vierde atleet die op het nummer één staat van de Hookit Engagement 100-rankings, dat maandelijks naar buiten brengt wie er wereldwijd de meeste posts op social media genereert. Een straffe prestatie van Blevins, zeker als je weet dat Ronaldo sinds de start van de lijst in april 2014 steeds op nummer één heeft gestaan - een paar uitzonderingen niet te na gesproken. Slechts twee anderen, ook voetballers, mochten eens van het nummer één proeven: de Braziliaan Neymar en de Colombiaan James Rodriguez, ster van het WK 2014 in Brazilië.

Sports has a new social king. @Ninja pic.twitter.com/4L4VrXQue0 Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Blevins maakt vooral naam als superspeler van het bij tieners razend populaire Fortnite Battle Royal. Dat is een game waarin honderd spelers op een immens eiland worden gedropt en tegen elkaar vechten tot er een iemand overblijft. Op Twitch, samen met YouTube Gaming het grootste videoplatform ter wereld voor gamevideo's, is hij de meest bekeken gamer. Volgens Forbes heeft Blevins daar vier miljoen volgers, waarvan er 160.000 betalen om hem te zien gamen. Dat laatste levert hem per kijker 3,5 Amerikaanse dollar op, net zoals hij grof verdient op YouTube en dankzij donaties van zijn fans op Twitch. Zo strijkt Blevins jaarlijks meer dan vijf miljoen euro per jaar op. Voor de goede orde: op dat vlak staat hij nergens ten opzichte van Ronaldo, die in 2017 zijn bankrekening met 78 miljoen euro gespijsd zag.

Blevins over de verklaring van zijn succes, recent bij CNBC: "Enerzijds kan ik het spel spelen zoals quasi niemand anders dat kan. Het is aartsmoeilijk om een van de beste spelers wereldwijd te zijn in een videogame. Anderzijds heb ik een gekke persoonlijkheid. Als je al een keer naar een van mijn streams op YouTube gekeken hebt, zie je dat ik dikwijls leuke gebaren maak of grappige gezichten trek. De combinatie van dat gamen op hoog niveau met een hoge entertainmentfactor maakt het leuk kijken."

In maart stond Blevins al op nummer 3 in de lijst van Hookit Engagement 100, toen hij alleen LeBron James en Ronaldo voor zich moest dulden. Maar dankzij de Fortnite-stream die hij samen met de Canadese rapper Drake heeft opgezet scheert zijn populariteit nog hogere toppen. Met 653.000 kijkers tegelijkertijd, noteerden ze het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van Twitch. En in februari was Blevins verantwoordelijk voor het hoogste aantal in-game moorden op Fortnite. Op YouTube heeft hij momenteel meer dan 6 miljoen volgers.

Van een Belg is geen sprake in de top 100, waarvan je hieronder de top twintig terugvindt. Voor de volledige lijst kan je HIER terecht. Onze populairste atleet op de sociale media, is Eden Hazard met 9 miljoen volgers op Facebook en bijna 13 miljoen op Instagram, maar Eden heeft er een eerder anoniem seizoen opzitten. 't Is te hopen voor hem, en de Rode Duivels, dat daar deze zomer verandering in komt.

HOOKIT ENGAGEMENT 100 VAN APRIL:

1. Tyler Blevins (gaming)

2. Cristiano Ronaldo (voetbal)

3. Virat Kohli (cricket)

4. Sergio Ramos (voetbal)

5. Shaquille O’Neal (NBA)

6. Ronaldinho (voetbal)

7. Neymar (voetbal)

8. Zlatan Ibrahimovic (voetbal)

9. Khabib Nurmagomedov (UFC)

10. Andres Iniesta (voetbal)

11. Paul Pogba (voetbal)

12. Lionel Messi (voetbal)

13. Mahendra Singh Dhoni (cricket)

14. Lebron James (NBA)

15. Floyd Mayweather (boksen)

16. Austin McBroom (basketbal)

17. Kayla Itsines (fitness)

18. Marcelo Vieira (voetbal)

19. Mesut Ozil (voetbal)

20. Paulo Dybala (voetbal)