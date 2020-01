NFL-superster verkoopt agent tik tegen de billen en die ingeving krijgt nog vervelend staartje YP

17 januari 2020

09u00

Bron: Bleacher Report 0 Time-out ‘t Was waarschijnlijk niet kwaad bedoeld, maar Odell Beckham Junior heeft zich in een lastig parket gemanoeuvreerd. De sterspeler van de Cleveland Browns in de NFL verkocht een veiligheidsagent een tik tegen zijn achterwerk, waarna er een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd.

Video surfaced of OBJ spanking a Superdome security guard in the locker room, which led to his arrest warrant.



(via @Siete__tres) pic.twitter.com/Fg645mTJM5 Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Het begon allemaal na de overwinning van de Louisiana State University Tigers in het NCAA National Championship, afgelopen maandag. De universiteitsploeg won de laatste wedstrijd met 42-25 van Clemson Tigers, dus mocht er na afloop stevig gevierd worden. Ook Odell Beckham Jr., de wide receiver van Cleveland Browns, deelde in de feestvreugde. Hijzelf is afkomstig uit Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, en speelde ooit zelf nog voor de Tigers. ‘t Spreekt dus voor zich dat hij het team nog altijd een warm hart toedraagt, alleen ging hij tijdens de festiviteiten zijn boekje te buiten.

Hij mengde zich in het feestgedruis in de catacomben en toen een agent dicht bij hem kwam staan met de rug naar hem toe, kon hij zich blijkbaar niet meer bedwingen. Hij verkocht de man een tik tegen de billen en daar tillen ze in New Orleans duidelijk zwaar aan: er werd meteen een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Beckham. De kans is evenwel klein dat hij effectief achter de tralies moet.

De Cleveland Browns hebben intussen al gereageerd op het voorval. “We zijn ons bewust van wat er zich heeft voorgedaan en we hebben intussen al contact gehad met Odell en zijn advocaten. Zij werken samen met de autoriteiten om de situatie op een correcte manier af te handelen”, klinkt het.

Statement regarding Odell Beckham Jr. incident: pic.twitter.com/7cN3jOLCj6 Cleveland Browns(@ Browns) link

Gaf hij spelers geld?

Die tik was afgelopen maandag overigens niet het enige voorval waarbij Odell Beckham Junior de hoofdrol speelde. Zo doen er beelden de ronde waarop te zien is hoe hij kort na de overwinning van zijn ex-ploeg cash geld bovenhaalt en dat vervolgens aan één van de spelers geeft. Iets wat zou indruisen tegen het reglement van het NCAA, maar bij de Louisiana State University maken ze zich sterk dat het om vals geld zou gaan. In elk geval: ‘t was geen onopgemerkte passage van Odell Beckham Junior bij zijn ex-ploeg...

People are trying to delete this. Keep it alive and going! 🤫



pic.twitter.com/N8Tq8pHCKd 🔑LEE Ringo🐶(@ HBTFD1) link