NFL-ster wordt wakker naast twee naakte dames, wat later is de helft van zijn huis leeggeroofd YP

28 juni 2019

07u38

Bron: AP / Business Insider 0 Time-out Van de hemel naar de hel, heet dat dan. Le’Veon Bell, running back van de New York Jets in de NFL, werd in zijn huis in Florida wakker naast twee naakte dames, maar een paar uur later bleek de helft van zijn huis leeggeroofd.

De feiten dateren van eind vorige maand, maar nu kreeg showbizzsite TMZ een opname van het telefoontje van Bell naar de politie in handen waarin hij aangifte doet van de diefstal. “Wel, er bleven twee vrouwen bij mij overnachten. Ik stond op, zette mijn normale routine in gang en ging trainen. Toen ik terugkwam, was mijn geld weg, net als mijn horloge, juwelen en enkele andere spullen die heel wat waard waren. Ik weet niet waar ze naartoe zijn gegaan. Ik heb ze proberen te bellen alvorens ik naar jullie belde, maar ze nemen niet op. Ze negeren mij”, aldus Bell, die het verlies op “een miljoen dollar” raamde.

Toen ik thuis vertrok, had geen van hen kleren aan Le’Veon Bell

Nadien werd de 27-jarige Amerikaan gevraagd om de dievegges te beschrijven. “Toen ik vertrok, lag de ene dame in bed, zonder kleren. Ik zag haar nadien niet meer. Hetzelfde verhaal bij de tweede: zij lag ook naakt in bed. Ze hadden beiden geen kleren aan.” Het stel zou iets ouder dan 20 jaar oud geweest zijn, zo zei hij ook nog.

De politie stelde nadien vast dat er zes items ontvreemd waren. Zij schatten het verlies op net geen 500.000 euro:

• Twee Cubaanse kettingen met diamanten die samen zowat 300.000 euro waard waren

• Een rosegouden Rolex van 70.000 euro

• Een gouden ketting met Black Panther-hangertje en zwarte en witte diamanten (67.000 euro) - zie ook foto hieronder

• 20.000 euro cash

• Een roségouden Cubaanse armband van 13.000 euro

• Nog een niet nader genoemd item van 4.500 euro

Heel vervelend natuurlijk, al zal Bell er geen boterham minder door eten. In maart tekende hij een contract bij de New York Jets dat hem in vier seizoenen zowat 52,5 miljoen euro oplevert. Het maakte van hem de op één na bestbetaalde running back in de NFL. In elk geval loopt het onderzoek nog steeds, maar het is onduidelijk of het duo al gevat is.