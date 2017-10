Neymargekte in Anderlecht: verstopte fans uit stadion verjaagd Mathieu Goedefroy

15u02 0 AFP

Enkele voetbalfans hebben zich vanmorgen verstopt in het Constant Vanden Stockstadion. Hun bedoeling was om verstopt te blijven tot PSG om 20u30 zijn wandeling op het hoofdveld zou afwerken. "We hebben die mensen tijdig gevonden en vriendelijk verzocht om het stadion te verlaten", aldus woordvoerder David Steegen. "Hun bedoeling was om vanavond al een glimp van Neymar te kunnen opvangen." Of hoe de Neymargekte in Brussel stilaan tot haar kookpunt komt...