Neymar (met dreadlocks) vindt dat "vijf maanden Parijs aanvoelen als vijf jaar" en er zouden ook 5 redenen zijn waarom hij nu al bij PSG wil vertrekken Hans Op de Beeck

17 maart 2018

Bij Neymar slaat de verveling duidelijk toe tijdens zijn revalidatie in Brazilië. De duurste voetballer ter wereld postte een foto op zijn sociale media waarbij hij zich een nieuwe haarsnit heeft aangemeten: Neymar gaat tegenwoordig met dreadlocks door het leven. Ook de geruchten als zou hij ongelukkig zijn in Parijs, doen vandaag in de Braziliaanse media de ronde.

De Braziliaan werd twee weken geleden in Belo Horizonte geopereerd aan de rechtervoet nadat hij de week ervoor tegen Marseille een middenvoetsbeentje had gebroken. Ondertussen springen ook Braziliaanse media op zijn vermeend vervroegd vertrek uit Parijs. Neymar wordt geciteerd in UOL Esporte als zouden de "vijf maanden in Parijs aanvoelen als vijf jaar". Er worden ook redenen aangehaald waarom Neymar de Ligue 1 beu is. Zo zouden de tegenstanders het al te zeer op zijn persoontje gemunt hebben: terwijl hij in zijn vier jaar Barcelona in de Spaanse Liga gemiddeld 3,2 fouten per match op hem kreeg, zijn er dat in Frankrijk 5,2. Waarbij hij vooral vindt dat de scheidsrechters de overtreders strenger moeten bestraffen. Zo kreeg Neymar in oktober van vorig jaar tijdens de clash met Marseille zelf rood voor de neus, toen hij te agressief reageerde op een tackle langs achteren van Lucas Ocampos op hem. "Ik krijg de hele wedstrijd stampen te verwerken", zei hij achteraf. "Maar als ik dan zelf iets terugdoe word ik meteen de zwaar bestraft."

Ook het Madrileens gezinde AS sprong vandaag nog eens op de kar. Zij haalden vijf redenen aan waarom Neymar bij PSG wil vertrekken. Naast de vele Franse fouten en de lakse houding van de scheidsrechters, zou Neymar ook niet blij zijn met de velden in Frankrijk, de lange busreizen die de Parijzenaars maken en het feit dat de ploeg voor wedstrijden dagenlang op hotel verblijft. Eerder deze week berichtte AS al dat Nike een overgang naar Real Madrid van 400 miljoen euro deels mee zou financieren, om zo de marketinggigant in de 'Koninklijke' beter te kunnen uitspelen.

In Mangaratiba revalideert Neymar onder leiding van kinesist Rafael Martini, die hem al sinds het begin van zijn carrière bijstaat en nu ook voor PSG en de Braziliaanse nationale ploeg werkt. De aanvaller wacht een race om fit te geraken voor het WK in Rusland, waar Brazilië zijn eerste wedstrijd op 17 juni tegen Zwitserland speelt.