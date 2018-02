Neymar heeft al heel wat mooie statistieken bij elkaar gespeeld, maar dit moet toch wel de strafste zijn Hans Op de Beeck

28 februari 2018

14u51 11 Time-out Sergio Ramos maakte er laatst nog een grapje over: als Real Madrid in de zomer van 2019 Neymar naar Bernabeu wil halen, moeten ze hem vrijaf geven de dag dat zijn zusje Rafaella verjaart. En kijk, nu Neymar minstens zes weken gekwetst is, kan hij er voor de vierde opeenvolgende keer bij zijn wanneer Rafaella op 11 maart haar verjaardag viert.

Het was in Barcelona vorig jaar een opvallende bron van ergernis rond Neymar. Nadat hij de jaren ervoor telkens -al dan niet toevallig- geschorst was voor de match in het weekend van de verjaardag van zijn zusje, kwam hij tegen Deportivo vorig seizoen niet in actie. De Braziliaanse sterspeler gaf als reden last aan de adductoren op, opgelopen in de clash tegen... PSG. Nu zal hij er dus weer niet bij zijn op 10 maart wanneer PSG thuis speelt tegen Metz en Rafaella een dag later haar 22ste verjaardag viert.

Neymar staat erom bekend graag een stapje in de wereld te zetten: onlangs gaf hij in Parijs nog een superfeest voor zijn 26ste verjaardag dat kwaad bloed zette en eind oktober, de nacht van de 5-0 zege tegen Anderlecht in de Champions League, vierde hij op extravagante wijze Halloween.

Rafaella is een model dat in Brazilië faam verwierf dankzij een reclamespot voor Beats By Dre ten tijde van het WK 2014 in het Zuid-Amerikaanse land. Ze telt maar liefst 3,7 miljoen volgers op Instagram en veranderde naar verluidt haar achternaam van 'Da Silva Santos' naar 'Beckran' omdat ze zo hoog oploopt met David Beckham. Het moet zijn dat Neymars broederliefde voor zijn zusje nog groter is dan de hare voor 'Becks', want naast zijn aanwezigheid op haar verjaardagsfeestjes laten de twee zich ook geregeld erg relaxed samen fotograferen. En als kers op de taart hebben ze 'matching' tattoos van elkaar op hun bovenarm laten zetten.



Op zijn beurt wordt het voor Neymar ongetwijfeld zweten om topfit te zijn op zijn grote dag dit jaar: de start van het WK in Rusland, waarin Brazilië op 17 juni opent tegen Zwitserland. Neymar telt al 83 caps voor Brazilië, waarin hij 53 keer raak trof. Volgens zijn vader die tevens zijn zaakwaarnemer is, zal Neymar 6 tot 8 weken out zijn.

