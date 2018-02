Net voor topclash Real Madrid - PSG in Champions League, maakt liefje Neymar grote sier op carnaval in Rio Hans Op de Beeck

11 februari 2018

19u43 0 Time-out Bruna Marquezine, het knipperlichtliefje van Neymar, gooit momenteel hoge ogen op het carnaval in Rio.

In een minuscule outfit maar met opvallende gezichts- en oorversieringen moet ze een van de meest extraverte en bekendste danseressen geweest zijn. Bruna is in haar thuisland een gevierd model en actrice, onder andere bekend van haar rol in de Braziliaanse 'Familie'. In de zomer van vorig jaar raakte het nog uit tussen Neymar en Bruna (22), naar verluidt nadat ze zijn huwelijksaanzoek afwees om voorrang te geven aan haar acteercarrière. Alleen maar om in december 2017 elkaar terug te vinden.

Vorige week zondag maakte Bruna ook al grote sier toen ze op het superfeest dat Neymar voor zijn 26ste verjaardag gaf, natuurlijk niet mocht ontbreken. Onder de 200 gasten in Parijs bevonden zich zelfs de Braziliaanse president, Lewis Hamilton en ook de Braziliaan Ronaldo. (lees hieronder verder)

Neymar besliste zaterdag met een knappe goal nog de wedstrijd in Toulouse, zijn 19de in 18 Ligue 1-wedstrijden. In tegenstelling tot Cavani en Thiago Silva, die rust kregen met het oog op de Champions League-kraker van woensdag bij Real Madrid, kwam Neymar wel aan de bak en speelde hij zelfs de hele match. Achteraf tweette hij een foto met ingepakte enkels, verwijzend naar de vele trappen die hij naar eigen zeggen moest incasseren. PSG zal ongetwijfeld ook naar Neymar kijken woensdag in het Bernabeu. Om de Champions League te winnen, haalden ze onder andere de Braziliaan naar het Prinsenpark.

Meanwhile in France, Neymar scored his 19th league goal of the season as PSG defeated Toulouse 1-0 (📹:@beINSPORTSUSA)pic.twitter.com/1ZBXfcDia0 Planet Fútbol(@ si_soccer) link

Real Madrid van haar kant liet in de 5-2-zege tegen Real Sociedad Casemiro rusten, terwijl Modric na het uur naar de kant werd gehaald en Bale pas een kwartier voor tijd inviel. Naast goals van Asensio en Kroos zorgde Ronaldo voor een hattrick.