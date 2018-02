Net op Valentijn toont Thomas Buffel de nieuwe vrouw in zijn leven YP

14 februari 2018

11u25

Bron: Instagram 1607

Eerder las u hier al hoe Thomas Buffel opnieuw pril verliefd was, net op Valentijn heeft de Genkse aanvoerder via social media een foto gedeeld van hem en zijn nieuwe liefde. Annabel Vandebroek heet ze, maar toch is Buffel ook Stéphanie, zijn vrouw die hij dik een jaar geleden verloor aan kanker, nog lang niet vergeten. "Twee keer Valentijn vandaag, voor een engel hoog in de wolken en voor een engel hier op aarde", schreef de flankaanvaller bij de foto.

Two times Valentine today, for an angel💫 high in the sky and an angel⭐️down to earth. Honour the past, embrace the future. #alwaysinourheart #always two angels by my side , Stephanie and @vandebroekannabel Een foto die is geplaatst door null (@thomasbuffel19) op 14 feb 2018 om 09:26 CET