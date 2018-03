Neem een kijkje in het luxehotel van Dembélé: tot 725 euro voor een nachtje slapen Nina Bernaerts

23 maart 2018

10u59 0 Time-out Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Rode Duivel Mousa Dembélé heeft de deuren geopend van z'n luxehotel in hartje Antwerpen. Het pand op de Melkmarkt draagt de naam 'Gulde Schoen' - en dat is géén verwijzing naar de voetbalprijs.

"Die naam staat al ééuwen op de middeleeuwse woning. We hebben getwijfeld of we hem zouden veranderen, want niets verwijst hier naar sport, maar we wilden het oude pand zoveel mogelijk in ere houden", zegt de middenvelder van Tottenham.

Het project liep vertraging op toen er een archeologische vondst werd gedaan bij het uitgraven van de kelder, om er een zwembad aan te leggen. De mooiste voorwerpen die werden opgegraven - onder meer porselein, glas en keramiek uit de 18de eeuw - kregen een plaatsje in de lobby en de bar.

Het hotel zal worden gerund door Mousa's zus Assita. "Ik had een nagelstudio, dus ik ben helemaal nieuw in deze wereld, maar ik zie het potentieel", zegt ze. "Antwerpen mist high class-hotels om bijvoorbeeld sterren die optreden in het Sportpaleis of op Tomorrowland te slapen te leggen. Een overnachting kost tussen de 385 en 725 euro.