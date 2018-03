Nederlandse fotograaf verliest rechtszaak over iconische foto Michael Jordan Redactie

28 februari 2018

23u19

Bron: AD 0 Time-out Oud-basketballer Michael Jordan zweeft in de lucht met een bal in zijn hand: het is een iconisch beeld waarmee Nike miljarden aan inkomsten verdiende. Maar van wie is de foto? De Nederlandse fotograaf Jacobus Rentmeester claimt dat hij de grondlegger is, maar krijgt in de rechtbank ongelijk.

In 1984 maakt Rentmeester, een voormalig Olympisch roeier, een foto van Michael Jordan die in Life Magazine verschijnt. De legendarische basketballer houdt een bal boven het hoofd en springt met de benen wijd richting ring. Een aantal maanden later laat sportmerk Nike een soortgelijke foto maken en gebruikt die ter promotie van de Air Jordan-schoenen. In 1987 wordt het beeld gebruikt als basis voor het Jumpman-logo. De Jordan-kledinglijn van Nike heeft intussen een jaarlijkse omzet van ruim 2,5 miljard euro.

Maar Rentmeester beschuldigt Nike ervan zijn foto te hebben nagemaakt en startte een rechtszaak. Een rechtbank in New York bevestigt nu dat de foto’s inderdaad op elkaar lijken, maar stelt ook dat Rentmeester geen monopolie op het beeldconcept heeft. Zo oordeelde de jury dat er duidelijke verschillen tussen beide beelden zijn, zoals Jordans benen, de belichting en de achtergrond. De Nike-fotograaf zou, aldus de jury, alleen maar zijn voortgegaan op Rentmeesters idee.

