Nederlandse bakkerszoon scoort bij basisdebuut en verrast journalisten met passend cadeau in ... Keuken Kampioen Divisie MDB

06 oktober 2018

Julius Bliek beleefde gisteren tot dusver de avond van zijn jonge carrière. De 24-jarige Nederlander mocht al enkele keren invallen bij Go Ahead Eagles, maar tegen Sparta mocht Bliek een eerste keer starten. Meteen fleurde hij zijn basisdebuut in de Eerste Divisie - de Nederlandse tweede klasse - op met de 2-0. Dat Sparta nog 2-2 maakte, kon de pret niet bederven bij Bliek. Als bakkerszoon zag hij tijdens een interview dan ook zijn kans schoon om de zaak van zijn vader even in de kijker te zetten. De verdediger had namelijk voor iedereen een Zeeuwse Bolus (zoet koffiebroodje uit Zeeland) meegenomen om zijn basisdebuut te vieren.

"Ja pak er maar eentje en misschien ook eentje voor de cameraman", deelde Bliek ze gretig uit aan de journalisten. "Het geheim is dat er goede suiker op zit en dat het knapperig is. Het is onze specialiteit en het is mooi dat ik hem hier zo mag geven." Om het plaatje helemaal compleet te maken: de Nederlandse tweede klasse wordt ook wel de ... Keuken Kampioen Divisie genoemd.

😋 | Wie scoort, trakteert! Basisdebutant én bakkerszoon Julius Bliek geeft het geheim van een echte goede Zeeuwse bolus weg. #gaespahttps://t.co/p32WhToQro pic.twitter.com/Ds1a4xUFng FOX Sports(@ FOXSportsnl) link