Nederlands wonderkind (14) van Barça leidt leven waar menig profvoetballer stikjaloers op zal zijn

19 maart 2018

11u42

Bron: SportsBible 71 Time-out Zegt de naam Xavi Simons u iets? Neen? Dan raden we u aan om hem toch ergens op te slaan in uw bovenkamer. De 14-jarige Nederlandse knul krijgt zijn opleiding in de wereldvermaarde academie van FC Barcelona ( La Masia, red.) en onze noorderburen kijken n ú al in zijn richting om Oranje weer naar de wereldtop te gidsen. Of Simons überhapt zal doorbreken, hangt af van meerdere factoren. Maar aan zijn levensstijl en de hype die zijn entourage creëert zal het alvast niet gelegen hebben... Een merk op zijn veertiende.

Deze week rondde Simons, een verdedigende middenvelder, de kaap van de 1 miljoen volgers op Instagram. Of die volgers allemaal echt zijn, is in de huidige tijden nog maar de vraag. Het aantal volgers, vind-ik-leuks en views kunnen kunstmatig aangelengd zijn. Maar dat het merk-Simons leeft, is wel duidelijk. Ter vergelijking: Ruud Vormer, toch verkozen tot de beste voetballer op de Belgische velden, moet het op Instagram én Twitter samen met iets minder dan 50.000 volgers doen. Een pak minder toch dan Simons en dat is geen toeval. De Nederlandse youngster leidt op zijn veertiende al een leven waar menig profvoetballer jaloers op zou zijn.

Achter het Instagram-account van Simons zit een hele social media-ploeg. Wanneer het zoontje van ex-profvoetballer Regillio Simons dat wil, wordt een foto toegevoegd aan de pagina. Dat gaat dan over wedstrijdbeelden, foto's van Simons' mooie leven in Barcelona of een andere wereldstad. Een ander opvallend beeld is eentje van de Nederlander die een computerspel speelt in kamerjas, terwijl hij op een indrukwekkend bed ligt. De foto's zijn ook telkens voorzien van een XS-embleem. Want ja, op zijn veertiende heeft Simons al zijn eigen logo. U merkt het al: Simons' bijnaam (Rizo d'Oro of Gouden Krul) refereert niet enkel naar zijn Puyol-krullen. Op zijn veertiende is de Nederlander al uitgegroeid tot een merk.

Dat de jonge Nederlander snel aan bekendheid wint, hadden ze bij Nike ook in de gaten. Simons is nú immers al een Nike-atleet, zoals pakweg Neymar of Nafi Thiam. Waar de meeste van zijn leeftijdsgenoten hun zakgeld sparen om een paar Mercurial-schoenen op de kop te kunnen tikken, krijgt Simons gratis schoenen bij de vleet. De jonge middenvelder is niet het enige kind dat een contract heeft bij Nike, één van de bekendste voorbeelden is de volledig geflopte voetballer Freddy Adu, maar alledaags is het zeker niet.

Ook Mino Raiola, de wereldberoemde manager van onder anderen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic, kent Xavi Simons. De Nederlandse manager ontmoette zijn jonge landgenoot al op La Masia en bevestigde dat hij hem graag wilt vertegenwoordigen. "Xavi is een geweldige speler, is jong en heeft de toekomst. We zijn goede vrienden. Dat ben ik met al mijn spelers", aldus Raiola over Simons, over wie al gezegd werd dat zijn voetenwerk ongeëvenaard is, zelfs op La Masia. Als hij erin slaagt om die gouden voetjes ook op de grond te houden, dan mogen ze in Nederland beginnen te dromen...

