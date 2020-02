Nederlands kampioenschap Tegenwindfietsen stopgezet wegens te harde wind Redactie

09 februari 2020

16u00

Bron: AD.nl 20 Time-out Dik acht kilometer lang op een ouderwetse Gazelle beuken tegen de wind op de Stormvloedkering. Driehonderd sportievelingen deden vandaag mee aan de zesde editie van het Nederlands kampioenschap Tegenwindfietsen. Windstoten tot 130 kilometer per uur die vol op het lichaam beukten maakten het tot een extreem zware expeditie. “Dit is de zwaarste editie ooit", vonden verschillende deelnemers. Max de Jong was net als vorig jaar de snelste.

Rond 13.45 uur moest de ploegentijdrit worden gestaakt. De wind trok op dat moment aan tot kracht tien en dat werd de organisatie te gortig. Verschillende matten die nodig waren voor de tijdregistratie dreigden eerder al weg te waaien. “Vijftien van de twintig ploegen kon helaas niet meer starten. Reden: te veel storm voor de vrachtwagens die de fietsen moesten aanvoeren.”

Superzuur voor de ploegen die niet meer konden starten. Maar tegen dit bord doe je weinig 😥 maar even petje af voor de ongelofelijke bikkels die vandaag wel de sturm konden trotseren; bij de zwaarste editie ooit 💪#nktegenwindfietsen pic.twitter.com/tf1i58C8vx NK Tegenwindfietsen(@ NKTegenwind) link

Drie minuten langer

Om 10 uur ging de eerste deelnemer van start. Max de Jong (25) uit Giessenburg won de laatste editie en ook dit jaar was hij van de partij. In 2018 finishte hij in 18.16 minuten. Om maar aan te geven hoe zwaar het dit jaar is: nu deed hij er bijna twee minuten langer over. Toch was hij weer de snelste. Teun Sweere werd tweede voor Martin Lukasse uit Wemeldinge, die daarmee de snelste Zeeuw was.

Om de 30 seconden gingen de 200 individuele deelnemers van start. Om 12 uur startte de ploegentijdrit, waar 25 teams aan meededen. Alle deelnemers reden op dezelfde fiets: een Gazelle herenfiets zonder versnellingen. Waarvan je alleen zadelhoogte mag aanpassen en de banden op spanning mag zetten. Meer was niet toegestaan.

Bart Brentjens, voormalig olympisch kampioen mountainbiken, is nog altijd recordhouder met een tijd van 17 minuten en 51 seconden. Hij won met die tijd de eerste editie in 2013. Toen stond er windkracht 5. Nu gaat het evenement alleen door met kracht 7 of hoger.



De zwaarste editie was tot nu toe die van 2016, met code geel en windkracht 9. De organisatie stond toen op het punt het evenement af te blazen. Deelnemers wisten de organisatie uiteindelijk alsnog te overtuigen om het door te laten gaan.