Nederland in rep en roer na uitspraken van analist over homo’s in het voetbal: “Als je een beetje karakter hebt, kom je gewoon uit de kast” MDB

30 november 2018

09u59

Bron: Veronica Inside 5 Time-out Johan Derksen is voorpaginanieuws in Nederland. De reactie van de Nederlandse analist in het programma Veronica Inside op de brief die twee jonge voetbalsupporters stuurden naar de Nederlandse voetbalbond (KNVB) viel namelijk niet in goede aarde bij onze noorderburen. “Ik laat me niet gek maken door twee hysterische jonge homootjes”, vertelde Derksen. Waarop tientallen homoseksuelen op cynische wijze de hashtag #SorryJohan in het leven riepen.

De bal ging aan het rollen nadat Derksen reageerde op het nieuws dat twee homoseksuele voetbalsupporters een brief schreven naar de KNVB. Daarin wilden ze de homofobe sfeer die in voetbalstadions heerst aanpakken. Door de vele homofobe spreekkoren is het voor veel homoseksuelen in het voetbal nog steeds moeilijk om uit de kast te komen, lieten ze verstaan. Maar er volgde een heel andere reactie op het schrijven van Daan Verhoeven (25) en Bowi Jong (20) dan ze hadden gehoopt. “Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben, vind ik. Je bent niet meteen een homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land”, vertelde Johan Derksen in het programma Veronica Inside.

Er volgden ook heel wat reacties op die uitspraken van Derksen, maar wanneer de 69-jarige Nederlander tijdens de volgende aflevering van het programma met die negatieve respons werd geconfronteerd, nam Derksen geen gas terug. “Ik laat me niet gek maken door twee hysterische jonge homootjes”, vertelde de voormalige voetballer. “Meer is het niet. Twee jochies die een briefje naar de KNVB sturen en daarop maakten we enkele grapjes waarna die jochies helemaal van slag waren. Nou, zo moeten ze flinke jongens worden. We moeten nu eens ophouden met te zeggen dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, dan kom je er gewoon voor uit.”

#SorryJohan dat ik meerdere keren per jaar jongens moet bijstaan die slachtoffer zijn geworden van homofoob geweld door daders die - net als jij - beweren dat, ondanks dat ze schelden met ‘homo’, ‘kankerhomo’ en ‘flikker’, ze niet homofoob zijn. Sidney Smeets(@ advocaatsmeets) link

Met die nieuwe uitlatingen stootte hij de Nederlandse holebi-wereld tegen de borst. Advocaat Sidney Smeets uitte zijn ongenoegen in een tweet. “#SorryJohan dat ik meerdere keren per jaar jongens moet bijstaan die slachtoffer zijn geworden van homofoob geweld door daders die - net als jij - beweren dat, ondanks dat ze schelden met ‘homo’, ‘kankerhomo’ en ‘flikker’, ze niet homofoob zijn”, vertelde Smeets. Een tweet die al snel navolging kreeg. Heel wat homo’s volgden advocaat Smeets en plaatsten ook een tweet online waarin ze vertelden hoe moeilijk ze het hebben of hadden om uit de kast te komen. Met de hashtag #SorryJohan deden heel wat Nederlanders hun verhaal. “#SorryJohan dat ik 16 jaar iemand anders was en dat ik twee keer ontslagen ben vanwege mijn seksualiteit”, klonk het.

#sorryjohan dat ik 16 jaar lang iemand anders was omdat ik wist dat ik anders gepest zou worden. Dat ik twee keer ontslagen ben vanwege mijn seksualiteit en dat mijn werkgever vrolijk een pride-reclame op Facebook postte. jarige twink🎉(@ QUlNTENS) link

Zender RTL liet al weten geen afstand te nemen van de uitspraken van Johan Derksen en ook sponsor Bavaria (een biermerk) reageerde op de hetze. “De heren van Veronica Inside zitten aan tafel om hun mening te geven over voetbal en andere onderwerpen. Dit is hun mening en niet altijd de mening van de sponsors. Bavaria vindt tolerantie voor homoseksuelen in de voetballerij uiteraard heel belangrijk”, vertelde de sponsor in een tweet.

In Nederland zijn de reacties alvast niet mals. “Johan Derksen trok de afgelopen week zijn ­rioolput nog maar eens open. Wat eruit kwam, was een diarree van woorden, vermengd met oude zeik. Al die homofobe grappen die hij en zijn tafelgenoten maakten bij Veronica Inside? Hij zag het probleem niet”, schreef Thijs Zonneveld in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Johan Derksen is al jaren geen voetbalanaly­ticus meer. In plaats daarvan is hij een symbool geworden. Een symbool voor de verhuftering van de maatschappij”, voegde Zonneveld er nog aan toe. Ingrid van Engelshoven, de Nederlandse minster van Emancipatie, wil in debat gaan met Derksen. “Ik vind zijn uitspraken pijnlijk”, vertelde ze. “Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig.”

De heren van Veronica Inside zitten aan tafel om hun mening te geven over voetbal en andere onderwerpen. Dit is hun mening en niet altijd de mening van de sponsors. Bavaria vindt tolerantie voor homoseksuelen in de voetballerij uiteraard heel belangrijk. Bavaria(@ Bavaria) link