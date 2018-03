NBA-legende laat ballonnen met 500 dollar eraan de lucht in om zijn verjaardag te vieren Hans Op de Beeck

10 maart 2018

11u56 0 Thanks for all the birthday wishes #moneyballonchallenge pic.twitter.com/14qiOMNwtH SHAQ(@ SHAQ) link

Shaquille O'Neal heeft deze week voor zijn 46ste verjaardag uitgepakt met een grappige stunt. De viervoudige NBA-kampioen knoop voor in totaal 500 dollar aan geldbriefjes aan een resem ballonnen, om die dan doodleuk voor het luchtruim te laten kiezen. O'Neal zette het filmpje op zijn twitter met de hashtag #Money Balloon Challenge. Aan de gelukkige vinder van de ballonnen vraagt 'The Shaq' om iets te laten weten, al is het nog maar de vraag of deze 500 dollar ooit gevonden wordt...

O'Neal, maar liefst vijftien keer verkozen tot het NBA All-Star Team, komt momenteel aan de bak als basketbalanalist en dj. Onder zijn artiestennaam 'The Diesel' maakte hij al opgemerkte passages op TomorrowWorld in Atlanta en ook op Tomorrowland in Boom. Later deze maand pakt hij in Miami, waar de jaarlijkse Winter Music Conference plaatsvindt, uit met het concept 'Shaq's Fun House', wat een carnavelesk elektronisch muziekfestivalletje moet worden, zegt hij zelf.