Napoli doet het weer: Mertens blinkt aan het hof van koning Hamsik

10u17 0 Corriere dello sport Dries Mertens verkleed voor de jaarlijkse Napoli-kalender.

Het is een jaarlijkse traditie bij Napoli: de voetbalkalender. De Italiaanse club laat zijn spelers elk seizoen opdraven in een apart decor en ook dit jaar was het er weer 'bonk' op. Dries Mertens en ploegmakkers kruipen in de huid van de Napolitaanse hovelingen van weleer. Compleet met koning Marik Hamsik I en hofmeester Dries Mertens. Een mens zou zich voor minder een "mamma mia" laten ontvallen.