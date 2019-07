Napoli-coach Ancelotti pakt uit met geweldige prank, dé kans voor Dries Mertens om komisch terug te slaan GVS

17 juli 2019

07u00 0 Time-out Carlo Ancelotti heeft gevoel voor humor. Tijdens een vragenuurtje met de fans had de coach van Napoli zich vermomd om vanuit het publiek één van z’n eigen sterspelers Lorenzo Insigne bij de neus te nemen. Enig probleem: hij viel meteen door de mand en werd op de koop toe getrakteerd op een rake response van Dries Mertens, die de gouden kans niet onbenut liet.

Alvorens Napoli richting Amerika trekt, vertoeft het op stage in het Italiaanse Dimaro. Gli Azzurri traint onder een loden zon, maar maakt ook tijd vrij voor de supporters. Gisteren organiseerde de club een vragenuurtje voor de aanwezige meute, hét moment voor coach Carlo Ancelotti om één van zijn vedetten in de luren te leggen - het kan de groepsgeest alleen maar ten goede komen.

Ancelotti had er niks beters op gevonden om zich helemaal te vermommen en zich vervolgens tussen de fans te nestelen. Toen het zijn beurt was, nam hij - Carlo uit Reggiolo - niemand minder dan Lorenzo Insigne al grappend onder vuur. “Waarom speel je beter bij de nationale ploeg”, klonk het zonder verpinken bij Ancelotti.

Enig probleem: de ervaren oefenmeester werd nog voor hij zijn vraag kon stellen ontmaskerd door z’n spelers. Iedereen barstte in tranen uit, zo ook Dries Mertens, die Insigne samen met nieuwkomer Kostas Manolas op het podium vergezelde. De Rode Duivel zag z’n kans schoon om even het woord van Insigne over te nemen. “Dat is zeker de schuld van de trainer”, trakteerde hij z’n baas op een rake response. Een dolkomisch tafereel dat snel de wereld rondging. Het moment met de fans werd immers live uitgezonden, op dat moment keken er liefst 2,2 miljoen mensen.

Dimaro, i tifosi del Napoli incontrano Manolas, Insigne e Mertens. Ad un certo punto, domanda di Carlo Ancelotti da Reggiolo... 😂😂😂 pic.twitter.com/SIT0iJL8Ql Claudio Russo(@ claudioruss) link

Voorbij Maradona

Voor en na het hilarische moment, sprak Dries Mertens ook over z’n resterende doelen bij de Napolitanen. “Spelen voor Napoli is altijd een droom geweest, maar als ik erin slaag om het doelpuntenrecord van Diego Maradona en Marek Hamsik te breken, zou het nog indrukwekkender zijn”, klonk het bij de kwieke spits. Mertens heeft nu 109 goals. Zes minder dan de Argentijn, Hamsik heeft er 121. “Daar voorbij gaan is echt een doel. Ik wil bij Napoli blijven, nog lang. Spelen bij deze club is een eer. Ik zit hier zeven jaar, en de liefde van de fans zorgt ervoor dat ik me thuis voel.”

Mertens wil dit jaar eindelijk Juventus van de Italiaanse troon stoten. “Ik zal er alles aan doen om de Scudetto naar Napels te halen. Ik ben er zeker van dat de club nog meer topspelers zal aantrekken zodat we voor die titel kunnen gaan.”

Napoli mag zich de komende weken alvast enkele keren serieus testen. Binnenkort volgen immers oefenmatchen tegen Liverpool en Barcelona.