Nainggolan valt met zijn Ferrari zonder brandstof... enkele meters voor een tankstation aan grens met Luxemburg Hans Op de Beeck

05 juni 2018

09u17

Bron: Vers L'Avenir 0 Time-out Groot was het ongeloof zondagavond op het gezicht van Séverine Peeters toen ze haar wagen aan het voltanken was in Habay, een dorpje in het diepe zuiden van de provincie Luxemburg. Plots stond ze daar oog in oog met Radja Nainggolan, die net daarvoor met zijn Ferrari in panne was gevallen wegens een lege brandstoftank.

Het was rond de klok van negen 's avonds wanneer Séverine was gestopt in het Truck Center van Habay en ze aan de benzinepomp stond. Om te zien hoe een zwarte Ferrari enkele meters voor het tankstation stilvalt en zo de ingang ervan blokkeert. Waarna niemand minder dan Radja Nainggolan, al twee weken lang zonder twijfel de meest besproken Belgische voetballer, uitstapt. De vrouw, een leerkracht in het basisonderwijs, herkende 'Il Ninja' meteen en vroeg hem of hij soms verloren was gereden in de regio van Gaume. Nainggolan, de vriendelijkheid zelve, lachte eens en ging gewillig in op de vraag van Séverine om een selfie te nemen. Die foto is hier te bekijken. Waarna hij doodleuk een bidon benzine ging halen om die in zijn Ferrari te gieten.