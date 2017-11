Nainggolan reageert op Instagram op insinuaties van Romeinse fan: "Besef je wat je zegt?" Mike De Beck

13u22

Bron: Instagram 0 Photo News Time-out Radja Nainggolan beleefde met AS Roma niet meteen een aangename avond in Madrid. 'Il Ninja' ging op de vijfde speeldag in de Champions League (mede door een pareltje van Antoine Griezmann) met 2-0 onderuit tegen Atlético Madrid. Een fan trok zijn conclusies en plaatste die op Instagram en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

De Antwerpenaar reageerde in hoogsteigen persoon op de reactie van een supporter van de Giallorossi. "Zijn jullie te opgefokt door de derby? Nadien krijg je altijd een klap", wist een fan te vertellen op Instagram. Afgelopen weekend trok AS Roma in de Romeinse derby nog aan het langste eind. Mét een treffer van Radja Nainggolan.

'Il Ninja' wilde zijn team dan ook verdedigen op de sociaalnetwerksite. "Alles ok. Je hebt gelijk, maar besef je wat je zegt? Opgefokt? Het was een moeilijke match. Maar opgefokt is nog een andere zaak."

