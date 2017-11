Nainggolan laatst openhartig bij Courtois: "Het zit in mijn hoofd. Wat kan ik nog meer doen?" Manu Henry

18u44

.@OfficialRadja is opnieuw Rode Duivel en dat zal hem deugd doen. Eerder deze week toonde hij nog eens zijn ongenoegen aan @thibautcourtois.

Na vier maanden zonder selectie is Radja Nainggolan opnieuw een Rode Duivel. Dat de niet-selectie hem hoog zat, mag duidelijk zijn. Zo deelde Stadion een opvallend filmpje dat dateert van twee weken terug, toen AS Roma het op Stamford Bridge opnam tegen Chelsea.

“Hoe is het?”, vraagt Thibaut Courtois aan Radja Nainggolan in de spelerstunnel. “Goed hé, we leven nog”, antwoordt ‘Il Ninja’ cynisch. “Ik zou dat niet te hard roepen”, lacht Courtois. Waarna Nainggolan toch enigszins zijn hart lucht bij de doelman. “Het is moeilijk genoeg, ik zweer het je. Het zit in mijn hoofd. Wat moet ik nog meer doen?”, klinkt het bij een radeloze Nainggolan. “Uw best doen en spelen”, repliceert Courtois. “Er komt niemand kijken", aldus Nainggolan. Uiteindelijk is het Roma-middenvelder Kevin Strootman die zijn ploegmakker vertelt dat bondscoach Roberto Martínez die avond wél aanwezig is.