Nainggolan laat zich zelfs in de tribunes meteen verrassend opmerken als de toptransfer van Inter... ODBS

21 augustus 2018

11u53 1

Inter startte zijn seizoen zondag met een valse noot op het veld van Sassuolo (1-0). En dan werd er al snel ingezoomd in de tribunes van het Mapei Stadium op Radja Nainggolan, als de man die het tij moet keren. 'Il Ninja' liep snel na zijn transfer een spierblessure op die hem de quasi de hele voorbereiding kostte. Alleen had Nainggolan in de tribunes niet alleen oog voor het -bijzonder matige- voetbal van de 'neroverdi'...

De Milanese club kreeg al snel een penalty tegen, omgezet door Berardi. Spaletti, de trainer die Nainggolan bij AS Roma deed schitteren, hoopt dat hij zijn talisman snel kan brengen in de 4-2-3-1 waarmee hij dweept. Zeker omdat talentknaap Lautaro MartĂ­nez, weggekocht voor 22,7 miljoen euro bij het Argentijnse Racing Club, door de mand viel en op zijn 20ste nog niet meteen klaar lijkt voor het grote werk. Gisteren trainde Nainggolan individueel, morgen zou hij de groepstraining hervatten om dan zondagavond in het beste geval op de bank te zitten thuis tegen Torino.

Berardi zet de penalty om! 👌#SassuoloInter pic.twitter.com/OAWyUrAbLs Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

"Vandaag starten we opnieuw, veel geluk gasten... sorry dat ik er nog niet ben maar ik probeer er volgende keer wel bij te zijn", tweette Radja zondag voor de wedstrijd.

Oggi si riparte... in bocca al lupo ragazzi.... mi dispiace nn poterci essere ma sto cercando di esserci la prossima... @Inter đŸ’ȘđŸ» Radja Nainggolan(@ OfficialRadja) link