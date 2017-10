Nafi Thiam zonnetje op achtste editie Zoute Rally John Loncke

17u13 0 Photonews (Florian Van Eenoo) Time-out Net alleen schoon volk maar ook 213 Oldtimers schijnen in het modaine Knokke boven het miezerige Belgische weer uit. Naast 'zonnetje in huis' Nafi Thiam in een exclusieve Union 1 Wandere streamline Spezial of Sven Nys in de BMW 507 behoren ook Anderlecht opperhoofd Herman van Holsbeek en het duo Gert Verhulst- James Cook tot de bekenste strijders. De meer dan 200.000 kijklustigen begapen zich aan de absolute wereldtop van oldtimers (eerste inschrijving voor 1965).

Deze regelmatigheidsrally loopt over 500 km. Niet de snelste maar degene die zich best aan de opgelegde gemiddelde snelheid houdt en daarnaast behendigheidsproeven het meest efficiënt aflegd, gaat met de bloemen lopen. Om 16 uur worden de eerste bolides terug verwacht. Gisteren ging de Mercedes -Maybach G-Klasse voor maar liefst 1 200.000 Euro onder de veilingshamer. Morgen is het aan de jonge GT's en mogen deze vermogen wagens zich meten in onder andere een sprint koers en een slalomparkoers.

De filmliefhebbers kunnen kennismaken met de iconische Aston Martin DB5 van James Bond dat Sean Connery nog tijdens 'Goldfinger' etaleerde. Compleet met snufjes zoals de draaibare nummerplaat, Browling mittrailleurs, rookgenerator voor aanleggen rookgordijn en hydraulisch uitschuifbare bumpers.

