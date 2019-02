Nadat hij Ronaldo een tand uitsloeg en een relatie had met een pornoster, vergaart Deense cultvoetballer nu fortuin in poker ODBS

15 februari 2019

12u18 0 Time-out Als een handgranaat met de pin eruit, zo kan je de explosieve carrière van Thomas Gravesen het best omschrijven. Nu ook in een biografie: ‘Mad Dog Gravesen: The Last of the Modern Footballing Mavericks’ (vrij vertaald: ‘Gekke hond Gravesen, de laatste der voetbalmohikanen’).

In het boek veel anekdotes hoe hij bij zijn clubs, van de jeugd bij Vejle Boldklub over Hamburg, Everton, Real Madrid naar Celtic, ploegmaats en coaches geregeld in het harnas joeg. Op zijn 32ste stopte Gravesen plots met voetbal, waarna het mysterie rond de Deense cultvoetballer alleen maar groeide. Enkele jaren later dook hij plots opnieuw op, in een luxueuze buitenwijk van Las Vegas. Als professionele gokker, waarin hij naar verluidt al een vermogen van 113 miljoen euro vergaard heeft. En ook eens 47 miljoen euro verloor bij een potje. Enkele anekdotes uit de biografie.

Ronaldo met een tand minder

Wie gedacht had dat Gravesen ooit bij Real Madrid zou belanden, had alvast ook rijk geworden door daarop te gokken. Maar in 2005 bevond hij zich plots in het Santiago Bernabéu. Bij zijn voorstelling, nota bene naast gewezen Club Brugge-spits Javier Portillo, trommelde de megalomane voorzitter Florentino Pérez niemand minder dan Pele op.

Gravesen tussen de ‘Galacticos’ van Real, dat was natuurlijk spektakel van de bovenste plank. Vooral dan op de training, waar hij het eens zwaar aan de stok kreeg met Robinho. Er was ook een berucht incident met Ronaldo. De Braziliaan, het idool van miljoenen voetbalfans, werd door Gravesen doodleuk opgepakt en weer tegen de grond gegooid als ware hij een speelpop. Nog altijd 1 meter 82 groot, maar wel met een tand minder. Het beste bewijs dat ook de Koninklijke de botte speelvogel in ‘Mad Dog’ niet wist te veranderen. Ook zijn speelstijl niet: de middenvelder speelde steeds in dezelfde versnelling. Niet alleen met de voet vooruit, ook steeds vooruit in de strijd. Borja Fernandez, een toenmalige ploegmaat: “Wat een karakter. Thomas deed ons geregeld lachen. Maar vooral zijn oprechtheid blijft me bij.”

Zijn Deense ploegmaat Morten Wieghorst over zijn Real-periode. “In Spanje moeten ze raar opgekeken toen ze Gravesen zijn ‘oude trucjes’, om het zo maar te noemen, leerden kennen. Die kenden ze ongetwijfeld nog niet. Om eerlijk te zijn: wij in het begin ook niet.”

Relatie met pornoster

Hoewel dat Gravesen zeker in de eerste zes maanden geregeld aan spelen toekwam (hij zou 34 keer uitkomen voor Real), had hij het ook moeilijk met al de aandacht die hem te beurt viel in Madrid. Aandacht waar hij, in tegenstelling tot ploegmaats als Beckham of Ronaldo, niet aan gewend was. Gravesen was dan wel de topspeler van de Deense nationale ploeg en bij Hamburg en Everton, maar het leven onder de spotlights bij ‘Los Blancos’ was nog wat anders. Op elk moment paparazzi. Er vooral op uit om de amoureuze stappen in het leven van ‘Mad Dog’ vast te leggen. En die waren er met de regelmaat van een klok. Enter Kira Eggers, een pornoster die naast werk voor Playboy TV ook de hardere jobs niet schuwde.

Gitte Pedersen, het tienerliefje van Gravesen, over die relatie. “Ik was heel verrast om hem met zo iemand te zien. In onze tijd was hij erg gesteld op een rustig leven. Al denk ik niet dat Thomas de relatie ernstig heeft genomen”, aldus Gitte, die in het boek ook vertelt hoe ze als 15-jarige Gravesen ontmoette. “Hij was zelfs te verlegen om mijn telefoonnummer te vragen en schakelde daarvoor een vriend in. Ik kon nauwelijks geloven dat een voetbalster zo schuw was. Ik liet hem even zweten, maar daarna klikte het meteen en we hadden een relatie zoals iedereen die op die leeftijd heeft.”

Vuurwerk naar Rooney

In het seizoen 2003-2004 kende Gravesen bij Everton een sportief moeilijke periode. Zijn maatje op het middenveld, Lee Carsley, speelde nog amper waardoor hij zich vooral over het defensieve moest bekommeren. Bovendien zag hij ook hoe Rooney steeds meer de spilfiguur van de ploeg werd. En dat was niet naar de zin van ‘Mad Dog’. Zo bestond het dat ze op een dag in de gymzaal elkaar bestookten met vuurwerk. “Ze hadden elk zo’n groot wapen vast waarmee ze met buskruit schoten. Vanuit de ene kant van de zaal naar de andere”, aldus toenmalig manager David Moyes. “Thomas was gek, maar op een goeie manier. Een fantastische speler ook, geliefd bij velen. Dikwijls luisterde hij niet naar mij, maar je kon eigenlijk nooit echt kwaad op hem zijn. Hij deed vooral zijn eigen ding. Een goeie gast, maar zot.”

Gokfortuin

Na zijn voetbalpension leek het alsof Gravesen verdwenen was. Niet één bericht meer over hem in de kranten. Ondergedoken als een geest. Pas vier jaar later, in 2013, kwam hij weer boven water. Blijkt dat hij nu, op zijn 42ste, in een luxueuze gesloten buitenwijk van Las Vegas, Summerlin, leeft. Zijn buren: Nicolas Cage en tenniskoppel Andre Agassi en Steffi Graf. Zijn auto: een Mercedes SLR McLaren, eentje van meer dan een half miljoen euro waarvan er wereldwijd slechts een goeie 2.000 zijn gemaakt. Volgens verschillende bronnen zien ze hem in Nevada niet alleen van de zon genieten, maar zit hij er ook geregeld achter de pokertafels. Er verschijnen berichten als hij een gokfortuin van 113 miljoen euro vergaard heeft. “Ik kan bevestigen dat hij al héél veel geld gewonnen geeft, al heb ik hem ook ooit eens zwáár zien verliezen”, aldus iemand uit het pokermilieu. “Het was een sessie één tegen één waarbij de twee bleven bluffen. Uiteindelijk verloor Gravesen 47 miljoen. Ik kan de naam van zijn tegenspeler niet onthullen.”