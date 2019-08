Nadat hij eerder Lukaku feliciteerde, zet Nainggolan Inter-fans op hun plaats GVS

18 augustus 2019

11u54 0 Time-out Radja Nainggolan (31) heeft op Instagram een lawine van beledigingen ontvangen nadat hij Edin Džeko feliciteerde voor zijn contractverlenging bij AS Roma. De Bosnische spits stond lange tijd op de radar van Inter - de club waar ‘Il Ninja’ nu moest ophoepelen. “Een gebrek aan respect”, aldus de supporters van de Nerazzurri. “Is de wereld helemaal gek geworden? Als ik Lukaku feliciteer, ben ik geweldig. Doe ik hetzelfde bij Džeko, ben ik plots een stuk str***.” liet Radja zich met een repliek niet onbetuigd.

Weken waren er speculaties dat goalgetter Edin Džeko de overstap zou maken naar Inter. Het bleef echter bij geruchten, want gisteren verlengde de Bosnische spits zijn contract bij de hoofdstedelingen tot 2022. Felicitaties alom, ook van Nainggolan. “Well done”, ofwel: goed gedaan, postte de Belg op de Instagram-pagina van Roma.

Een onschuldig berichtje, zo leek het wel, maar het was niet naar de zin van enkele Inter-fans. Volgens hen zou Radja geen respect tonen voor de club waar hij nog altijd op de loonlijst staat. “Is dit de manier waarop je een club die je altijd heeft verwelkomd en je altijd heeft gesteund, bedankt?”, werd er onder meer geschreven.

Onwetendheid

Het antwoord van de middenvelder volgde via een uitgebreide Instagram-story snel. “Hiermee beledig ik Inter toch niet? Waarom mag ik Džeko niet feliciteren? Zijn we in 2019 nu helemaal gek geworden? Laat me even iets ophelderen, omdat er veel onwetendheid is bij de mensen. Toen Lukaku, een vriend, bij Inter arriveerde wenste ik hem het beste toe. Toen was ik geweldig voor de fans. Ik doe hetzelfde bij Dzeko, ook een vriend, en ik ben een stuk str***. En dan zou ík nep zijn? Word eens wakker.”

Nainggolan arriveerde in 2018 bij de Milanezen, maar moest er na een woelig jaar deze zomer alweer vertrekken. Zijn oude liefde Cagliari bood via een uitleenbeurt een uitweg. Eerder verdedigde Radja vier jaar lang de kleuren van... AS Roma.