Naast resem modellen mocht er ook journalist binnen op feestje Neymar en hij lachte vooral met laarzen van Depay van 1.650 euro

07 februari 2020

16u02 0 Time-Out Het verjaardagsfeest van Neymar doet naar jaarlijkse traditie weer veel stof opwaaien. Onder de aanwezigen afgelopen zondagavond op de ‘Nuit Blanche’ in Parijs, naast een resem voetballers, acteurs, zangers en modellen ook een journalist: Julien Laurens. Hij was vooral het excentrieke schoeisel van Memphis Depay opgevallen. De Nederlandse spits van Lyon showde een ‘gedurfd’ paar van Louis Vuitton dat 1.650 euro kost én zelf in te kleuren is.

Discotheek Yoyo, onder het Parijse museum Palais de Tokyo, was zondagavond the place to be. Alhoewel Neymar er officieel pas woensdag 28 werd, vond zijn feestje al zondagavond plaats, de dag nadat PSG met 5-0 gewonnen had van Montpellier. ‘t Is te zeggen: feest. “Er waren een drie à vierhonderdtal mensen”, aldus Laurens, die in de podcast van ‘BBC 5 Live Sport’ niet wou verklappen hoe hij binnen was geraakt. “Veel ploegmaats van Neymar natuurlijk (het is niet geweten of Meunier van de partij was, nvdr), maar ook veel van zijn Braziliaanse vrienden en vriendinnen. Surfers, acteurs, modellen,... (lachje) Hij heeft een grote vriendenkliek. Naast natuurlijk zijn familie. En makelaars. Ook Depay was van de partij en dat is toch wel opvallend. Waar zie je dat, een spits van een rivaliserende ploeg die uitgenodigd wordt? Hij mag dan momenteel gekwetst zijn en niet voor Marseille (de aartsvijand van PSG, nvdr) spelen, maar toch... Depay had trouwens laarzen van Louis Vuitton aan die 1.650 euro kostten. Witte natuurlijk, want de dresscode was all-white... (in een deuk) Ik denk dat het er van héél goeie kwaliteit moeten zijn.”

Op zijn Instagram pocht Depay maar al te graag met de laarzen en bedankt hij de bekende Louis Vuitton-ontwerper Virgil Abloh.

Volgens Laurens kon je ook niet naast Wanda Nara kijken. Wanda is de vrouw annex makelaar van Mauro Icardi, de Argentijnse aanvalsbroeder van Neymar. “Zij had een kleed aan met bijzonder veel inkijk, kan ik je wel zeggen. En ze was goedgeluimd, ze stond veel op de dansvloer. Of ik daar geen foto’s van heb? Neen, er mochten geen beelden gemaakt worden. Alleen toen de spelers van PSG vertrokken, is er één foto gepakt. Dat was rond 1 uur ‘s nachts. Om 3 uur was het feest afgelopen.”

Ook erg goedgeluimd, was Neymar zelf volgens de loslippige journalist. “Rond middernacht heeft hij een speech gegeven. Daarin stelde hij zich gelukkig te voelen in Parijs. En dat hem dat toch even geduurd heeft, omdat hij zoveel van Barcelona en natuurlijk Brazilië houdt. Je voelde dat zijn woorden oprecht waren en hij van de avond genoot. Reden dat Neymar zich nu goed voelt, is ook omdat hij nu ongetwijfeld fit is. Vorig jaar was het thema rood en liep hij er met krukken rond en ook het jaar daarvoor was hij lang gekwetst.”

Niet aanwezig waren PSG-trainer Tuchel en Leonardo, de Braziliaanse technisch directeur van PSG. Die eerste stelde op dinsdagavond, nadat PSG zonder een lichtgekwetste Neymar (ribben) met moeite was gaan winnen in Nantes (1-2), niet opgezet te zijn met de timing van de party. Tuchel: “Wat kan ik doen? Als ik alle spelers die op het feestje waren aan de kant moet laten, heb ik geen ploeg meer om op te stellen. Mijn spelers nemen het risico. Het is nu eenmaal zo.” Julien Laurens, ter afsluiting: “Ach, dit is Neymar. Die kan je onmogelijk verbieden te feesten.”

Neymar kijkt nu al ongetwijfeld uit naar 11 maart, de verjaardag van zijn zus Rafaella, waar hij een hechte band mee heeft. Als Neymar dan plots weer gekwetst is, zou dat voor het zesde jaar op rij zijn dat hij voorrang geeft aan zijn zus boven zijn sportieve verplichtingen. PSG speelt op 11 maart de terugwedstrijd van de 1/8 finale in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Thomas Tuchel houdt ongetwijfeld zijn hart vast.

De aanwezige modellen op Neymars ‘Nuit Blanche’: