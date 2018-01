Naaktfoto's gelekt, donkere periode op sportief vlak, maar wel smoorverliefd: Lindsey Vonn over hectische romance met Tiger Woods TLB

Bron: Sports Illustrated 5 Getty/photonews/rv . Time-out In mei 2015 kwam er een einde aan de relatie tussen Lindsey Vonn (33) en Tiger Woods (42). De skikampioene en de golflegende zetten toen na bijna drie jaar een punt achter hun veelbesproken romance en in een interview met Sports Illustrated heeft Vonn nog eens teruggeblikt op de relatie.

"Of onze relatie een goed idee was? Kijk, ik was gewoon verliefd. Smoorverliefd", aldus Vonn. "Ik zag hem echt graag en we zijn nu wel nog wel vrienden. Soms denk ik gewoon dat hij beter wat meer naar me geluisterd had. Maar Tiger is koppig en kiest graag zijn eigen weg in het leven."

In 2015 schreven Vonn en Woods de relatiebreuk toe aan hun "hectische levens". Sportief beleefden ze tussen 2013 en 2015 allebei sowieso niet de beste periode. Vonn liep begin 2013 een zware knieblessure op bij een stevige val op de wereldkampioenschappen alpineskiën in Schladming, waardoor ze in 2014 haar olympische titel niet kon verdedigen.

Woods sukkelde dan weer vooral met de rug -hij onderging talloze operaties- waardoor ook hij op matige resultaten bleef steken. In die periode volgde er ook een breuk met zijn coach Sean Foley en recent werden er tot overmaat van ramp ook nog naaktfoto's verspreid die het koppel maakte.

Onder invloed van pijnstillers

Ook na de relatie ging Woods nog door een moeilijke periode. In mei 2017 werd hij slapend in zijn gehavende Mercedes aangetroffen. De politie vermoedde destijds dat hij stomdronken was, maar dat bleek niet het geval. Wel was de toen 41-jarige Amerikaan onder invloed van twee verschillende pijnstillers (Vicodin en Dilaudid), een slaapmiddel (Ambien), een tranquilizer (Xanax) en Marihuana.

De golfer pleitte schuldig en verklaarde zich bereid een rehabilitatieprogramma te volgen. Dat deed hij inmiddels ook en op sportief vlak probeert hij eveneens terug te knokken, tot grote tevredenheid van Vonn. "Ik hoop dat hij weer vertrokken is na zijn meest recente comeback. Hopelijk kan hij opnieuw zijn oude niveau halen en toernooien winnen", aldus Vonn. "Ik zal de relatie die we gehad hebben altijd blijven koesteren. Tiger en zijn lieve familie zullen altijd een speciale plaats in mijn hart hebben."

Vonn, die later dit jaar zal deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, begon na haar romance met Woods een relatie met Kenan Smith. In december liep ook die verhouding echter op de klippen.

