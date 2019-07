Na zijn vriendin, ziet bekende YouTuber nu zijn moeder het veld oplopen tijdens finale WK cricket ODBS

18u39 0 Time-Out Op familie kan je altijd rekenen. Zeker als je Vitaly Zdorovetskiy heet en dankzij YouTube miljoenen vergaard hebt. Na zijn vriendin Kinsey Wolanski, die tijdens de Champions League-finale in het voetbal grote sier maakte door op het veld te lopen, zag de Amerikaanse Rus nu zijn moeder stunten tijdens de WK-finale in het cricket tussen Engeland en Nieuw-Zeeland.

De Lord’s Cricket Ground in Londen is vandaag het toneel van de WK-cricketfinale tussen Engeland en Nieuw-Zeeland, ontmoeting die leeft in de twee cricketgekke landen. Het moment om nog eens van zich te laten spreken, moet Zdorovetskiy gedacht hebben. Maar na zijn vriendin Kinsey, schakelde hij nu moeder Elena in. In een iets minder verhullende outfit dan Kinsey, slaagde ook zij erin op het veld te lopen en zo gretig reclame te maken voor de pornografische website van haar zoon, ‘Vitaly Uncensored’.

“Mijn moeder is gek”, zette Vitaly bij zijn tweet. Kinsey tweette op haar beurt ‘Most Bad Ass Mom Ever’: meest stoere mama ooit. Afgelopen zondag probeerde Kinsey (22) ook nog eens een finale van een belangrijk sporttoernooi te verstoren, maar dat liep verkeerd af. In het iconische Maracanã werd ze nog voor de start van de finale van de Copa América tussen gastland Brazilië en Peru opgepakt samen met Vitaly. De vermomming doorprikt. In tegenstelling tot in de Champions League-finale, toen ze er wel in slaagde halfnaakt haast een lengte van het veld af te lopen. En daar niet eens stevig beboet voor werd: 15.000 euro. Ongetwijfeld met de glimlach betaald door Vitaly.

My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2 Vitaly Zdorovetskiy(@ Vitalyzdtv) link