Na dopingsaga en verlies van pak geld: in deze villa van ruim acht miljoen euro woont Lance Armstrong GVS

31 mei 2020

08u00 0 Time-out Hoewel er amper nieuwe elementen aan het licht komen, trekken heel wat kijkers grote ogen bij het zien van de Hoewel er amper nieuwe elementen aan het licht komen, trekken heel wat kijkers grote ogen bij het zien van de ESPN-documentaire ‘Lance’ . Maar vele nieuwsgierigen vragen zich ook af waar Armstrong (48) op dit moment woont. Het antwoord: in zijn villa van 8,3 miljoen euro in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado. Al zou dat pand opnieuw te koop staan.

Toen de gevallen wielerheld in 2012 zijn zeven Tour-zeges kwijtspeelde, verkocht hij in de jaren nadien - noodgedwongen - drie villa’s. De meest opmerkelijke verkoop was zijn woning in Austin, Texas. Het huis uit 1924 opgetrokken in mediterraanse stijl met zwembad, poolhouse en wijnkelder werd in 2018 verkocht voor 6,2 miljoen euro. Ook zijn andere villa in Austin en zijn huis aan Lake Austin werden in de jaren na de dopingsaga van de hand gedaan voor bedragen van enkele miljoenen euro’s.

Dus, waar vertoeft Lance Armstrong op dit moment? In 2008 kocht de Amerikaan in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado een villa voor 8,3 miljoen euro. De woning was op dat moment in volle opbouw en diende in eerste instantie als uitvalsbasis als het gezin op skivakantie ging. Na de verkoop van zijn vast verblijf in Texas verhuisde hij met vrouw Anna Hansen en de kinderen in 2018 voorgoed naar Aspen, “een sportparadijs”.

Banksy

Aanwezig: onder andere vijf badkamers, zes slaapkamers, een vergaderzaal, een wijnkelder en een grote woonkamer. In de video onderaan dit artikel geeft Armstrong een uitgebreide rondleiding in zijn verblijf. Als kunstliefhebber heeft hij onder andere een werk van Banksy aan de muur hangen. Toch staan de verhuisdozen niet ver, want volgens Fox News wil Armstrong het stulpje alweer verkopen. De vraagprijs: 13 miljoen euro. In dat geval kan hij nog altijd terecht in zijn bungalow in Clarksville, Tennessee. Of koopt hij een nieuwe villa, kan ook.

Armstrong verloor na de dopingbekentenis tientallen miljoenen euro’s en daar dreigde liefst 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) bij te komen. De Amerikaanse overheid eiste dat bedrag, uiteindelijk kwam hij ermee weg via een minnelijke schikking van vijf miljoen dollar (4,5 miljoen euro). Armstrong hoestte daarnaast nog eens 1,65 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) op om ex-ploegmaat en klokkenluider Floyd Landis te vergoeden.