Na de parachutist: ook deze indringers verstoorden op bizarre wijze een sportduel GVS

21 oktober 2019

12u56 0 Time-out En of het een bizarre scène was. pitch invasion, maar niet de eerst keer dat een sportgebeuren op een wel zeer eigenaardige wijze wordt verstoord. En of het een bizarre scène was. Plots landde er een parachutist op het veld van Sassuolo toen Inter-spits Lukaku klaarstond een penalty binnen te knallen . Een apartemaar niet de eerst keer dat een sportgebeuren op een wel zeer eigenaardige wijze wordt verstoord.

Fransman zint op wraak en steekt Hockenheimring over

Negentien jaar geleden zorgde ene Robert Sehli voor heel wat commotie in de koningsklasse van de autosport. De Franse vijftiger werd wegens gezondheidsredenen kort voor de GP van Duitsland de deur gewezen als medewerker van Mercedes. Sehli kon dat niet verkroppen en beraamde een plannetje om de thuisrace van de Duitse renstal te saboteren. Prompt trok de man een zelfgemaakte ‘poncho’ aan en omzeilde hij halfweg race de bewaking.

De Fransman rende de aalvlugge Hockenheimring op, net wanneer de bolides kwamen aangestormd. Er vielen geen gewonden, maar de F1-bazen waren dusdanig geschrokken dat ze de safety car de baan opstuurden. Sehli werd enkele minuten later gearresteerd, het leverde hem een boete van 600 Britse pond (696 euro) op. Een jaar later vocht hij het ontslag van Mercedes aan, mét succes. Hij ontving voor de schade die hem werd aangedaan een som van 90.000 Franse franken (13.800 euro).

Bekendste streaker ter wereld trekt roze tutu aan

Het zou ons niet verbazen mocht deze nog fris in uw geheugen zitten. Op de Winterspelen van Pyeongchang pakte de Britse exhibitionist Mark Roberts stevig uit. Liefst 567 keer ging hij eerder uit de kleren op een sportevenement, maar nummer 568 was toch wel zeer apart. De medaille-ceremonie na de 1.000 meter schaatsen voor de heren was nog maar net beëindigd, toen hij vanuit het publiek in een roze tutu de schaatsbaan betrad. Met de woorden ‘peace + love’ op zijn borst gekrabbeld, maakte hij een hartjes-symbool terwijl hij enkele sierlijke danspasjes etaleerde. En vooral enkele keren stevig kennismaakte met het ijs. “Ik maak er graag een optreden van, gewoon in mijn blootje wat rennen en wuiven, vind ik maar niets”, aldus Roberts. Zijn tienerkinderen kunnen het niet meer aanzien: “Ze smeken dat ik stop.”

Breakdansen op een golfbaan

Jawel, ook in het golf komt er zo nu en dan ongewenst bezoek langs. Nog in 2018 keken de toeschouwers van het Phoenix Open in de Amerikaanse stad Scottsdale met open mond te kijken. Een 24-jarige man stal op hole 17 de volle vijf minuten de show. Volledig naakt ging hij aan het breakdansen, waarna hij richting zandbak trok. In tegenstelling tot andere sporten, kwam er geen horde aan veiligheidsmensen aangesneld om de man te pakken, waardoor die ongestoord zijn gang kon gaan. Na een zorgvuldig toxicologisch onderzoek bevestigde de politie dat de jongeman een flinke hoeveel cannabis in z’n lichaam had.

We’re going streaking!!! Bring your green at hat. #WasteManagementOpen #streaker #19thhole pic.twitter.com/splkAJM1PY Seth Norris(@ sethnorris) link

De twaalfde speler

Uiteraard mag ook een pitch invasion in het voetbal niet ontbreken, al is dit wel een specialleke. De naam Karl Power zegt u wellicht niets, maar wat hij klaarde, was briljant. Op 18 april 2001 snelde de grappenmaker uit Manchester vlak voor de aftrap van het Champions Leagueduel tussen Manchester United en Bayern München in een tenue van The Red Devils vanuit de tribune het terrein op. Vervolgens manifesteerde hij zich tijdens de ploegfoto netjes naast Andy Cole. De meeste United-spelers merkten hem op, maar het hilarische kiekje werd toch gemaakt. Power deed nadien zijn verhaal uit de doeken. “Gary Neville was de eerste die mij opmerkte. Hij wees naar mij zegt luidop: ‘Wie is dat?’ Ik zei fijntjes tegen hem: ‘Hou je mond Gary, ik doe dit voor Cantona’. Dit is nog altijd de beste dag van m’n leven.”

Blondine verstoort Champions Leaguefinale

Divock Origi scoorde, maar wie echt met de aandacht aan de haal ging, was Kinsey Wolanski (22). Een halfnaakte veldbestormster annex badpakkenmodel dat even reclame kwam maken voor de pornografische website van haar Russisch vriendje. Zonder de minste weerstand kon ze het veld oplopen om in volle glorie vele beelden te laten maken van haar minuscule badpak met daarop de naam van de webstek. “Ik zat op mijn eentje tussen de fans van Liverpool. Ik vroeg de kerel naast mij om mijn telefoon bij te houden en dan heb ik het gewoon op een lopen gezet. Het leven is aan de durvers, doe zotte dingen die je voor altijd zal herinneren”, stelde ze achteraf.

Wolanski kreeg een boete van 15.000 euro. Dat had ze het graag voor over, want haar Instagram-account gingen de uren na de finale als een speer de lucht in: van enkele honderdduizenden tot meer dan een miljoen. Bovendien zou door de stunt de website van haar vriend een slordige vier miljoen dollar in waarde gestegen zijn. Dat is immers de prijs voor een advertentie rond 17u30 Amerikaanse tijd bij een evenement als de Champions Leaguefinale, wist business reporter Darren Rovell.