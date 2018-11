Na dat van Ronaldo is er nu dat van Mo Salah: fans ridiculiseren standbeeld van Egyptische aanvaller ODBS

05 november 2018

12u11 0 Time-out Nadat een beeldhouwwerk van Ronaldo al eens met pek en veren ingesmeerd werd, deelt nu ook Mohamed Salah dezelfde twijfelachtige eer.

Het sculptuur van de Egyptische aanvaller van Liverpool staat te ‘bewonderen’ in het World Youth Forum in Sharm el Sheikh en is van de hand van Mai Abdel Allah. Het was haar bedoeling Salah te eren als een groots voorbeeld van toewijding en volharding, maar bij de presentatie ervan werd het beeld meteen door de mangel gehaald. Velen vinden het zelfs nog erger dan het beruchte werk van Cristiano Ronaldo, dat na wereldwijde kritiek snel afgebroken werd en door een andere beeldhouwwerker opnieuw gemaakt is.

De Egyptische beeldhouwwerkster Adbel Allah legde uit dat de open armen van Salah staan voor het omhelzen van de fans na het scoren van een van zijn vele goals. “Dat vond ik wel speciaal en daar kon ik iets mee aanvangen”, zegt ze in de Egyptische krant al-Masry al-Youm. Beter dat Abdel Allah dan maar even niet naar de sociale media kijkt, waar haar sculptuur al volop vergeleken wordt met een karakter uit Beavis and Butthead of het personage ‘Marv’ uit de ‘Home Alone’-films. “Was er niet voldoende materiaal meer voor zijn borst en hebben ze hem dan maar het lichaam van een achtjarige gegeven?”, luidt het ook.

A new @MoSalah statue was unveiled today... And it's different? 😂pic.twitter.com/NY17yhRxyl beIN SPORTS USA(@ beINSPORTSUSA) link

That new Mo Salah statue is great pic.twitter.com/5YVe4jyHBW craig(@ craigie37) link

That new statue of Mo Salah looks familiar pic.twitter.com/W84D1nMZIk Jamés(@ utdsupreme) link

Mo Salah statue has been revealed, I’m sat here like.. pic.twitter.com/b5FVaC1EBT Football Tipster(@ Footy_Tipster) link