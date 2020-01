Na alle ravage gaat standbeeld van Ibrahimovic nu volledig van zijn sokkel Redactie

05 januari 2020

10u53 0 Time-out Het is de vandalen dan toch gelukt. Nadat ze de voorbije maanden het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic flink toetakelden, is het pronkstuk in de Zweedse stad Malmö afgelopen nacht volledig neergehaald.

Het standbeeld, dat op 8 oktober werd onthuld, is al weken doelwit van vernielingen. Nadat Zlatan Ibrahimovic aandelen kocht van Hammarby IF, de concurrent van Zlatans oude club Malmö FF, werd het standbeeld zwaar beschadigd en in brand gestoken. Ook werd het beeld beklad met verf en de neus van het beeld afgesneden. Vannacht ging het echter volledig van zijn sokkel. Het beeldhouwwerk werd bij de voeten omgehakt. Voor de sokkel staat met blauwe letters het woord ‘verwijderen’ geschilderd. Blauw is niet toevallig de kleur van Malmö FF. Bovendien kreeg Zlatan een muts met de tekst “Haal dit beeld weg” op zijn hoofd.

De omwonenden hebben er nu genoeg van, zij hopen dat het beeld definitief wordt weggehaald zodat de rust terugkeert. Ibrahimovic, die onlangs terugkeerde bij AC Milan, heeft nog niet gereageerd op de laatste vernielingen.

Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77 Aftonbladet(@ Aftonbladet) link