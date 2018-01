Musonda Jr. toont nog eens waarom Boskamp en co zo gek zijn van hem TLB

18 januari 2018

21u53

Bron: Eigen berichtgeving 6

Antonio Conte gunde hem gisteren geen speelminuten in het FA Cup-duel tegen Norwich City, maar toch blijft Charly Musonda Junior zich vermaken bij Chelsea. Tijdens een apart spelletje, waarbij 'Mus' en de 16-jarige Billy Gilmour om de beurt de bal op een box devieerden, toonde de inmiddels 21-jarige Belg nog eens hoe technisch onderlegd hij wel is (en waarom kenners als Jan Boskamp zo gek van hem zijn). Musonda 'won' het spelletje ook en de vreugde was navenant.

For the win?? 🤷🏾‍♂️🤣🤣 @billygilmourrr ⚽️👊👊 Een foto die is geplaatst door null (@musonda) op 18 jan 2018 om 21:03 CET

Ligt toekomst bij Fiorentina?

Waar de toekomst van de jeugdinternational ligt, is voorlopig nog onduidelijk. Fiorentina denkt aan hem, aan een huur met aankooptie, maar Chelsea houdt voorlopig de boot af. De club wil hem liever in eigen land stallen. Musonda (21) geeft de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij wil dringend meer aan spelen toekomen.