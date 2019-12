Mpoku verorbert beruchte gouden steak, ook andere toppers van Belgische velden vieren verlof in Dubai GVS

30 december 2019

21u03 1

Alvorens de spelers uit onze vaderlandse voetbalcompetitie binnen enkele dagen op winterstage vertrekken, genieten ze nog met volle teugen van hun korte vakantie. Zo ook Paul-José Mpoku, die met enkele collega’s naar Dubai - tegenwoordig een echte trekpleister voor voetballers - trok om 2020 feestelijk in te zetten. De Standard-middenvelder bracht ook een bezoekje aan Nusr-Et Steakhouse, een gerenommeerd restaurant dat exclusieve (gouden) steaks serveert. Ook Mpoku’s broer Sambi Lokonga, ploegmaat Mehdi Carcela, ex-teamgenoot Razvan Marin (nu Ajax), Kortrijk-spits Ilombe Mboyo en Genk-middenvelder Ianis Hagi waren van de partij. Mpoku legde de avond uitgebreid vast op beeld, én liet zich ook gewillig voederen.

Het steakhouse in Dubai is een echte attractie bij voetbalvedetten. Zo gingen onder andere ook Lionel Messi, Karim Benzema en Diego Maradona al eens op bezoek bij eigenaar en chef-kok Salt Bae - echte naam Nusret Gökçe. Zo ook Franck Ribéry, die precies twaalf maanden geleden voor het duurste op de menukaart ging. Zijn gouden entrecote kostte liefst 1.200 euro. Op Twitter barstte toen een hevige bom: hoe decadent is het om een steak van dat prijskaartje te bestellen, vonden velen. De Fransman reageerde toen woedend: “F*** jullie moeders, jullie grootmoeders en heel jullie stamboom. Ik ben jullie niks verschuldigd. Mijn succes is er vooral gekomen dankzij God, mezelf en mijn naasten die in mij geloofden. Aan alle anderen: jullie zijn niet méér dan kiezelsteentjes in mijn sokken!” De prijs van Mpoku’s steak is niet geweten. Maar het zal ongetwijfeld gesmaakt hebben.

De steak van Ribéry