Mourinho zorgt voor hilariteit wanneer hij plots zichzelf begint te interviewen: “Mogen we nog transfers verwachten?” TLB

31 januari 2020

16u53

Bron: AP 0

Of hij tevreden is over de wintertransferperiode van Tottenham? Jazeker, zo antwoordde José Mourinho zonet op zijn eigen vraag. De stemming van de Portugees verraadde ook dat hij de waarheid sprak, toen hij bij het begin van zijn persconferentie plots zichzelf begon te interviewen. Mourinho gaf voorts aan dat hij geen aanwinsten meer verwacht tijdens deze transferperiode. Tottenham haalde deze maand al Nederlander Steven Bergwijn en de Portugees Gedson Fernandes.

De Spurs staan na 24 speeldagen zesde in de Premier League, op gelijke hoogte met Manchester United en Wolverhampton. Het team van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen telt 34 punten. Zondag spelen de Spurs de topper tegen Manchester City.