Mourinho’s klasrijke geste in Macedonië: ‘The Special One’ belooft journalist die zijn vader wil eren te helpen ODBS

23 september 2020

17u41 0 Time-Out Persconferenties met José Mourinho stonden in het verleden soms garant voor woedeuitbarstingen of vijandigheid, vandaag bleef een emotionele twist bij.



Geen Real, Barça of Bayern voor Tottenham dit seizoen in Europa. De Champions League heeft plaatsgemaakt voor de Europa League, waarvoor de Spurs zich zelfs nog moeten plaatsen voor de poulefase. Na het Bulgaarse Plovdiv volgt donderdag het Macedonische Shkendija. Dan volgen er al eens aparte vragen van de plaatselijke journalisten, die niet wekelijks een trainer van het allure van José Mourinho voor zich krijgen. Alleen was ‘The Special One' de perszaal al uit en had er één -ondanks opgestoken had- zijn vraag nog niet kunnen stellen.

Omdat het om een apart verzoek bleek te gaan, werd Mourinho er toch toe bewogen terug te keren. De man vertelde vervolgens hoe zijn inmiddels overleden vader een groot fan was van José. “De enige keer dat ik hem zien huilen heb, was toen je in 2009 als coach van Chelsea verloor tegen FC Barcelona. En toen mijn vader ernstig ziek was, vroeg hij me dat ik moest proberen om ooit samen met jou op de foto te staan. Omdat hij me zoals jou opgevoed heeft en me opdroeg zoals jij te zijn.”

Die ingekaderde foto zou de man dan inkaderen en ophangen in de laatste rustplaats van zijn vader. Een verzoek waarnaar Mourinho logischerwijs oor had, ongeacht het resultaat van Shkendija-Tottenham. Het is nog afwachten of Toby Alderweireld morgen in de basis staat, nadat hij zondag in de 2-5-zege tegen Southampton rust gegund werd.

